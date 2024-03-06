Нові групи БпЛА з Курська та загроза балістики — українців попередили про нову небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня зміщується на західні області. Українців попереджають про безпілотники в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та інших. До того ж сунуть нові групи "шахедів" із російської Курської області. Крім того, є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Військові пишуть про нову групи безпілотників з російської Курської області в напрямку Сумської, а також про цілі в бік Сум.
Крім того, є актуальна інформація про рух БпЛА від Повітряних сил:
- на півночі Київщини — у напрямку Житомирщини;
- з Чернігівщини — північно-західним курсом;
- на сході Черкащини — курсом на захід;
- на Хмельниччині — у напрямку Тернопільщини;
- три групи "шахедів" на Вінниччині — курсом на захід;
- на Харківщині — наближаються до Харкова.
Оновлено 01:10. Українські захисники попереджають про загрозу балістики зі сходу та з півдня.
Також "шахеди" сунуть в бік Тернополя.
Оновлено 01:24. Повітряні сили попереджають про нові безпілотники з Чорного моря в бік Одеської області.
"Почервоніла" практично вся Україна.
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