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Нові групи БпЛА з Курська та загроза балістики — українців попередили про нову небезпеку

6 березня 2024 00:59
оновлено: 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нові групи БпЛА з Курська та загроза балістики — українців попередили про нову небезпеку
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня зміщується на західні області. Українців попереджають про безпілотники в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та інших. До того ж сунуть нові групи "шахедів" із російської Курської області. Крім того, є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові пишуть про нову групи безпілотників з російської Курської області в напрямку Сумської, а також про цілі в бік Сум.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, є актуальна інформація про рух БпЛА від Повітряних сил:

  • на півночі Київщини — у напрямку Житомирщини;
  • з Чернігівщини — північно-західним курсом;
  • на сході Черкащини — курсом на захід;
  • на Хмельниччині — у напрямку Тернопільщини;
  • три групи "шахедів" на Вінниччині — курсом на захід;
  • на Харківщині — наближаються до Харкова.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 6 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Українські захисники попереджають про загрозу балістики зі сходу та з півдня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також "шахеди" сунуть в бік Тернополя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:24. Повітряні сили попереджають про нові безпілотники з Чорного моря в бік Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

"Почервоніла" практично вся Україна.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 6 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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