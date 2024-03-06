Нові групи БпЛА з Курська та загроза балістики — українців попередили про нову небезпеку

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 6 березня зміщується на західні області. Українців попереджають про безпілотники в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та інших. До того ж сунуть нові групи "шахедів" із російської Курської області. Крім того, є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, є актуальна інформація про рух БпЛА від Повітряних сил:

на півночі Київщини — у напрямку Житомирщини;

з Чернігівщини — північно-західним курсом;

на сході Черкащини — курсом на захід;

на Хмельниччині — у напрямку Тернопільщини;

три групи "шахедів" на Вінниччині — курсом на захід;

на Харківщині — наближаються до Харкова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Українські захисники попереджають про загрозу балістики зі сходу та з півдня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також "шахеди" сунуть в бік Тернополя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:24. Повітряні сили попереджають про нові безпілотники з Чорного моря в бік Одеської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

"Почервоніла" практично вся Україна.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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