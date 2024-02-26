Обстріл Дніпропетровської області — в ОВА пишуть про крилаті ракети

Крилата ракета летить у нічному небі. Фото: СНБО

Внаслідок російської атаки на Дніпропетровську область в понеділок, 26 лютого, сили протиповітряної оборони збили крилаті ракети. Це відбулось у Криворізькому районі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Дніпропетровську область 26 лютого

За інформацією очільника місцевої ОВА, українські захисники збили дві ворожі цілі в області.

"Дві крилаті ракети збили сили ППО сьогодні ввечері у Криворізькому районі", — повідомляє Лисак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що росіяни атакували Дніпропетровську область і в неділю ввечері, 25 лютого. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали четверо місцевих жителів, а також є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Російський обстріл України 26 лютого

Також ми писали, що в Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері в понеділок, 26 лютого, лунали вибухи. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що вибухи гриміли й у Херсоні ввечері в понеділок, 26 лютого. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.