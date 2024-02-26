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Обстріл Дніпропетровської області — в ОВА пишуть про крилаті ракети

26 лютого 2024 23:19
оновлено: 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл Дніпропетровської області — в ОВА пишуть про крилаті ракети
Крилата ракета летить у нічному небі. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок російської атаки на Дніпропетровську область в понеділок, 26 лютого, сили протиповітряної оборони збили крилаті ракети. Це відбулось у Криворізькому районі. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака на Дніпропетровську область 26 лютого

За інформацією очільника місцевої ОВА, українські захисники збили дві ворожі цілі в області.

"Дві крилаті ракети збили сили ППО сьогодні ввечері у Криворізькому районі", — повідомляє Лисак. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що росіяни атакували Дніпропетровську область і в неділю ввечері, 25 лютого. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали четверо місцевих жителів, а також є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Російський обстріл України 26 лютого

Також ми писали, що в Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері в понеділок, 26 лютого, лунали вибухи. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу. 

Додамо, що вибухи гриміли й у Херсоні ввечері в понеділок, 26 лютого. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Україна
Дніпропетровська область
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ППО
ракети
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війна
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