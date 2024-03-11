Мариуполь, битва за город, что происходило в Мариуполе в 2022 году, война в Мариуполе

Уничтоженный россиянами Донецкий драмтеатр в Мариуполе. Фото: росСМИ

Первый "Оскар" принес Украине документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Новини.LIVE напоминают, что именно происходило в окруженном россиянами городе ровно два года назад, в марте 2022 года, когда оккупанты штурмовали и обстреливали Мариуполь, фактически уничтожая этот украинский город.

О чем рассказывает оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе"

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения главной кинематографической премии "Оскар". В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победила украинская лента "20 дней в Мариуполе". Этот фильм появился на свет благодаря работе в окруженном российской армией городе журналиста Associated Press Мстислава Чернова.

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Фильм охватывает события, произошедшие в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в середине марта. В это время в районе крупнейшего города на берегах Азовского моря шла битва между большими оккупационными силами и украинскими защитниками.

Новини.LIVE предлагают напомнить, какие события вошли в оскароносный фильм, а также вспомнить о случившемся уже после того, как Чернов выехал через гуманитарный коридор из окруженного города и вывез весь снятый за 20 дней в Мариуполе материал.

Начало Великой войны

Война для Мариуполя началась, как и для большинства украинских городов, с воздушных ударов. Впрочем, поскольку линия разграничения проходила неподалеку от Мариуполя, то атака на город началась еще до официального объявления "специальной военной операции", ориентировочно в 2 часа ночи.

Тогда же утром, 24 февраля, в Мариуполе были зафиксированы первые жертвы Великой войны. Так, известно, что в 9 утра, во время авиационного удара, погиб сержант 301-го зенитного ракетного полка Александр Ясковец. Это подразделение россияне в первый же день полномасштабного вторжения обстреляли несколько раз.

Активные боевые действия вокруг Мариуполя начались с 25 февраля. А 27-го на город со стороны оккупированной с 2014 года территории пошли танки. Полк "Азов", подразделения 10-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты дали бой врагу и даже взяли пленных. В самом городе уже вели борьбу с российскими диверсионно-разведывательными группами, а 28 февраля в небе над Мариуполем был сбит российский самолет.

Массированные авиаудары по Мариуполю

С первого же дня весны российские оккупационные войска, поняв, что быстрым наступлением взять Мариуполь не получится, перешли к тактике массированных обстрелов города. Собственно говоря, именно в Мариуполе мир впервые увидел ту тактику, которую россияне будут использовать и дальше, — ударяя прямо по жилым массивам городов и фактически стирая их в прах.

Постоянные обстрелы городской инфраструктуры привели к тому, что уже 4 марта к вечеру можно было говорить о настоящей гуманитарной катастрофе. В Мариуполе перестали работать все коммунальные коммуникации — горожане остались без света, воды, отопления, связи и продуктов. Возобновить коммуникации было невозможно, потому что войска страны-агрессора обстреливали Мариуполь практически круглосуточно.

В окруженном городе начали гибнуть люди. Так, 4 марта стало известно о гибели полуторагодовалого мальчика, ставшего одной из первых жертв великой войны. Число раненых уже превышало тысячу. Впрочем, это было только начало уничтожения украинского Мариуполя. Самые страшные события произошли в последующие дни.

Уничтожение роддома

9 марта российская авиация ударила по одной из городских больниц Мариуполя. Было разрушено детское и терапевтическое отделение медицинского учреждения, а также российские авиабомбы полностью уничтожили роддом №3. Фото- и видеокадры с места удара облетели весь мир — эта атака стала одной из первых, когда оккупанты били прямо по гражданской инфраструктуре, не скрывая своих действий. Впрочем, кремлевские чиновники тогда заявили, мол в роддоме прятались "азовцы". Конечно, никаких доказательств Кремль не предоставил.

В результате удара по роддому погибли три человека. В частности, беременная женщина, которой сделали срочное кесарево сечение, чтобы спасти хотя бы младенца. К сожалению, умерли оба. Ранения во время обстрела получили 17 человек, прежде всего молодые мамы с детьми.

В окрестностях Мариуполя между тем продолжались бои с превосходящими враждебными силами, а гражданское население пыталось покинуть город, почти без остановок бомбардировавший российскую авиацию. На 15 марта, когда группа журналистов AP закончила работу (это были последние представители независимых СМИ в окруженном городе), из Мариуполя выехали более 3600 гражданских автомобилей.

Бомбардировка драмтеатра

А на следующий день, 16 марта, произошло самое большое преступление на тот момент российской армии. Авиация страны-агрессора сбросила авиабомбы на Донецкий драматический театр в Мариуполе. В подвалах театра скрывалось гражданское население, на площади у здания заглавными буквами было написано "Дети" — что, конечно, не остановило оккупантов.

По разным оценкам, в театре на момент бомбежки находились от 500 до 1200 жителей Мариуполя. Точное количество жертв установить уже невозможно, потому что россияне, захватив город, постарались уничтожить все следы своего преступления. По предварительным данным, в подвалах и помещениях мариупольского драмтеатра погибли около 600 человек. Часть погибших, извлеченных из-под завалов уже после оккупации Мариуполя, похоронили без идентификационных данных в братской могиле за пределами города, в поселке Мангуш.

Боевые действия в Мариуполе продолжались до 17 мая. Последним форпостом украинских защитников стал завод "Азовсталь", где в подвалах металлургического предприятия удерживали оборону военнослужащие ВСУ, морпехи и бойцы полка "Азов". В городе же начались этнические чистки. Оккупанты начали массово депортировать население захваченного и почти уничтоженного Мариуполя в Россию.

На 11 апреля из приморского города вывезли на территорию страны-агрессора уже более 33 тысяч жителей. Большая часть мариупольцев выехала на территорию, подконтрольную ВСУ и правительству Украины. В июне 2022 года, когда боевые действия в районе Мариуполя завершились, из 450 тысяч жителей, живших в городе на 2014 год, оставалось не более 100 тысяч.