Федоров сообщил о восьми ракетных ударах по Запорожью
22 марта 2024 05:30
обновлено: 06:17
ГСЧС работает над ликвидацией последствий атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские захватчики в ночь на пятницу, 22 марта, обстреляли Запорожье. По его словам, оккупанты нанесли восемь ракетных ударов.
Об этом Иван Федоров сообщает в Telegram.
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Обновлено 06:16. Секретарь Запорожского городского совета Сергей Куртев сообщает о двух разрушенных жилых домах и семи поврежденных в результате атаки на город.
Также пострадали люди.
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