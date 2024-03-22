Федоров сообщил о восьми ракетных ударах по Запорожью

ГСЧС работает над ликвидацией последствий атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские захватчики в ночь на пятницу, 22 марта, обстреляли Запорожье. По его словам, оккупанты нанесли восемь ракетных ударов.

Об этом Иван Федоров сообщает в Telegram.

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Обновлено 06:16. Секретарь Запорожского городского совета Сергей Куртев сообщает о двух разрушенных жилых домах и семи поврежденных в результате атаки на город.

Также пострадали люди.

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