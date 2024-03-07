По всей Украине объявлена воздушная тревога

Информационный рупор. Фото: pixabay

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взлет вражеского истребителя. Фото: скриншот

Воздушная тревога по всей Украине

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — сообщили в Воздушных силах.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях или в других безопасных местах.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

В это время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.