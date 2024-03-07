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По всей Украине объявлена воздушная тревога

7 марта 2024 18:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Информационный рупор. Фото: pixabay
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взлет вражеского истребителя. Фото: скриншот

Воздушная тревога по всей Украине

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — сообщили в Воздушных силах.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях или в других безопасных местах.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

В это время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

Киев
Украина
воздушная тревога
истребитель
ракетный удар

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