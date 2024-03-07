По всей Украине объявлена воздушная тревога
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога по всей Украине
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, военные предупреждают о ракетной опасности.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — сообщили в Воздушных силах.
В настоящее время воздушная тревога продолжается. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях или в других безопасных местах.
Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.
В это время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.
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