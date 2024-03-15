Взрывы в Украине сейчас в пятницу 15 марта – что известно

Ракета в небе. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 15 марта, была объявлена около полуночи. В 23:21 она прозвучала из-за угрозы применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 15 марта

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых пибликов, тревога была объявлена в десяти областях.

А именно:

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Черкасской,

Кировоградский,

Донецкой,

Днепропетровской,

Луганской,

Запорожский.

Воздушная тревога в Украине. Фото скриншот

Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по деревне Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.

Добавим, в ночь на 15 марта российские оккупанты пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.