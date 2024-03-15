Взрывы в Украине сейчас в пятницу 15 марта – что известно

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза применения баллистики
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 15 марта, была объявлена около полуночи. В 23:21 она прозвучала из-за угрозы применения российскими оккупантами баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 15 марта
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
По данным мониторинговых пибликов, тревога была объявлена в десяти областях.
А именно:
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Черкасской,
- Кировоградский,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Луганской,
- Запорожский.
Напомним, 15 марта россияне нанесли удар по деревне Долинка в Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов со стороны вражеских сил погибла пожилая женщина.
Добавим, в ночь на 15 марта российские оккупанты пытались атаковать Киев, выпустив в сторону столицы 15 беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
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