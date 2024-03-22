Как Россия массированно обстреливала объекты энергетической инфраструктуры Украины в 2022-2023 годах

Последствия удара по высотке в Днепре 14 января 2023 года. Фото: ГСЧС

Массированный ракетный обстрел Украины 22 марта оказался схожим серию ударов по энергоинфраструктуре в течение осени-зимы 2022/23. Как россияне атаковали украинские города, как украинцы пережили этот период — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Напоминание об осени-2022

Утром 22 марта 20214 ряд украинских городов пережил масштабный ракетный удар российских оккупационных войск. Особенностью этой атаки стал упор на поражение объектов энергетической инфраструктуры. В частности, пострадала Днепровская ГЭС, машинный зал ДнепроГЭС-2 и другие объекты на территории гидроэлектростанции.

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Всего россияне использовали 88 ракет разных вариантов и модификаций. Эта атака стала самой большой за последний год, фактически повторив те массированные ракетные атаки, которые Украина пережила с сентября 2022 по март 2023 года.

Эти атаки имели четкий акцент на энергетическую инфраструктуру Украины. Российская Федерация на начало сентября, поняв, что победить Вооруженные силы Украины не удастся (и потерпев при этом серьезное поражение в Харьковской области), решила уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры нашего государства, бросить Украину в блекаут – и этим подтолкнуть украинские власти к переговорам на условиях России

Как начинался период массированных ракетных атак

Первый более-менее массированный ракетный обстрел Украины после первого дня полномасштабной войны произошел 11 сентября 2022 года. Впрочем, по сравнению с тем, что началось позже, это была достаточно скромная по объемам атака — всего 12 ракет (ракеты класса "воздух-земля" Х-101 и крылатые ракеты морского базирования "Калибр"). В тот день пострадали объекты преимущественно на территории Харьковской области — Змиевская ТЭС, Харьковская ТЭЦ-5 и три подстанции высокого напряжения.

Следующая атака, 10 октября, начала период активных ударов оккупационного контингента российской армии по критической (прежде всего — энергетической) инфраструктуре. В тот день россияне выпустили по территории Украины 84 ракеты — этот показатель до сих пор остается одним из самых больших за всю историю российско-украинской войны.

Российские ракеты были направлены на ряд украинских городов, поэтому разрушений и человеческих жертв было зафиксировано очень много. Так, только погибших после массированной атаки насчитали 23, а ранения получили 105 украинцев. Больше всего пострадал Киев – 10 октября погибли 6 человек, были жертвы в Днепре, других городах.

А главным итогом октябрьской атаки стало обесточивание сразу 1300 населенных пунктов Украины. Это подтолкнуло российских окупантов к активизации ударов именно по объектам энергетической инфраструктуры – ведь Украина входила в холодное время года, в отопительный сезон.

Статистика самой тяжелой зимы в истории Украины

Именно климатический фактор Российская Федерация решила использовать при своих последующих атаках, которые за три последующих месяца происходили почти еженедельно. Тот период стал самым тяжелым в истории Украины, потому что оккупанты целенаправленно уничтожали не только теплоэлектростанции, но и пути передачи электроэнергии (скажем, от АЭС, по которым РФ до сих пор боится бить). Вот краткий список этих массированных атак с количеством использованных россиянами ракет:

10 октября — 84;

11 октября — 28;

22 октября — 33;

31 октября — 56;

15 ноября — 96;

17 ноября — 18;

23 ноября — 70;

5 декабря — 70;

16 декабря — 76;

29 декабря — 70;

31 декабря — 20.

Следует отметить, что в этот период количество жертв среди гражданского населения Украины было минимальным. И в основном попадали под удар работники именно энергетической сферы.

Максимумом стал ракетный обстрел 23 ноября, когда погибли 10 человек – в основном территории Киева и Киевской области. Впрочем, проблемы с точностью российских ракет (или, возможно, это был умышленный ход окупантов) привели к наибольшему одномоментному количеству жертв среди украинцев. Это произошло уже в середине января.

14 января. Самый кровавый обстрел

14 января 2023 года российские оккупанты нанесли удар ракетой Х-22 (которую украинская противовоздушная оборона традиционно очень редко сбивает) по Днепру. По одной из версий целью этого удара была Приднепровская ТЭС. Но попало российское оружие совсем не туда.

Х-22 прямым ударом поразила многоквартирный дом по адресу Набережная Победы, 118. Эта атака стала самой кровавой за всю историю агрессии России против Украины. Только погибших в днепровской многоэтажке насчитали 46. Более 80 жильцов дома и людей, которые в момент удара находились рядом, получили ранения. В Днепре после той трагедии был объявлен трехдневный траур.

Впрочем, общие потери украинского гражданского населения были совсем не столь катастрофическими, как этого ожидали оккупанты. Всего за период с начала октября по 9 марта (когда имел место последний массированный удар по энергоинфраструктуре Украины) погибли лишь около 120 человек.

Времена, когда Киев мог полностью обезлюдеть

Хотя россияне, начиная свою серию массированных ударов ракетами (к которым впоследствии добавились и иранские дроны "Шахед"), рассчитывали, прежде всего, не на большое количество убитых — а на полное разрушение энергетической системы Украины.

Это было нужно Кремлю для того, чтобы погрузить нашу страну в тотальный блекаут, оставить всю территорию полностью или по крайней мере ряд регионов без света — и тем самым спровоцировать недовольство граждан Украины, которое, по мнению Путина и компании, переросло бы в требования Президента Зеленского. на переговоры с Россией в условиях Кремля.

Ситуация тогда действительно была очень серьезной. Даже на Западе Украины началось регулярное отключение света, а в Киеве были такие периоды, когда электроэнергии не было несколько дней. Мэр столицы Виталий Кличко вполне серьезно предполагал возможность массового выселения жителей Киева в другие регионы – потому что Киев, который тогда еще не защищали американские системы Patriot, мог остаться полностью обесточенным.

Россияне не добились своего

Впрочем, реальность оказалась далеко не такой, как планировал агрессор. Благодаря собственным военным силам, благодаря системе противовоздушной обороны, а также благодаря помощи западных партнеров (которые начали поставлять Украине генераторы разной мощности, чем спасли отечественную энергосистему от краха) — наибольшими проблемами украинцев в ту зиму стали регулярные отключения света. Но генераторы, зарядные станции и павербанки, массово закупленные нашими соотечественниками, частично решили маленькие частные проблемы.

Ни в одном городе не произошло более или менее затяжного блекаута. Разговоры об эвакуации всего населения Киева остались только разговорами. Ни один украинский город не пережил катастрофу, похожую на ту, которая имела место в мирном Алчевске 2006 года (там из-за отсутствия отопления во время сильных морозов во всем городе размерзлись трубы системы отопления).

Украина, хоть и не без потерь, но все же успешно пережила тяжелую зиму в своей истории. А в 2023 году наша армия получила американские системы ПВО, полностью закрывшие небо над Киевом. И даже использование гиперзвуковых ракет "Кинжал" не принесло оккупантам никакого результата. Как не принесет и атака 22 марта — уже через несколько часов были восстановление и электроснабжение в Харькове, и питание Запорожской АЭС (на которую работал именно поврежденный Днепрогэс-2). Так что уже можно сказать, что планы россиян — если они вообще были — потерпели очередную неудачу.