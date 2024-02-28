Новое контрнаступление ВСУ и мобилизация: интервью Мельника

Николай Мельник. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Когда именно началось контрнаступление ВСУ в 2023 году и почему мужчины должны защищать страну сейчас — в интервью Новини.LIVE рассказал Николай Мельник, старший лейтенант, экскомандующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады.

В первой части интервью читайте, какие города в зоне риска после выхода ВСУ из Авдеевки и почему прошлогоднее контрнаступление не принесло успеха.

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Когда началось контрнаступление? Есть конкретная дата?

— 6.06. До этого нам не называли точную дату, но были передвижения батальонов. 6 июня нам доложили, что началось и наша задача такая-то. Там будет движение, там, а ваше будет такое. Понятно? Понятно! К исполнению!

Страшно было?

– Нет.

Ребята говорят, страшно всем.

— Я боюсь, чтобы с ребенком все хорошо было, а там все, бежать некуда. Просто выполняешь свою работу и стараешься не потерять управление подразделением. Есть такая поговорка, что все планы летят к чертям после первого же выстрела. Так оно и есть, плюс-минус. Но при этом если есть правильные командиры взводов, мотивированные солдаты и хорошо подготовленные сержанты, они будут выполнять свою работу.

ВСУ. Фото: Генштаб

Да, будут бояться, но будут делать.

Мне, например, в тот конкретный момент страшно не было. Вот когда защищали Киевщину, было страшнее. Первые дни вообще не ориентируешься. А тут, второй год войны, понимаешь общий уровень планирования, ну и в целом люди собрались — нужно биться.

Россияне знали о наших планах?

– У меня нет информации такого уровня. Но они постоянно готовились, мы днем разносим их, а они ночью заливают свои бетонные капониры. То есть, они постоянно восстанавливали свою оборону. И тут у них большая заслуга, что у нас мало что вышло.

Есть новый анализ, за которым Украина может пойти в новое наступление, если сможет выстроить оборону и тем самым истощить вражеские войска.

– Да, но для этого нам нужно мобилизовать 500 тысяч граждан. Это если мы подготовим новые бригады и пополним действующие. Но это очень сложная логистическая задача. Американские СМИ пишут, что украинскому бюджету не хватает 37 миллиардов долларов.

Вопрос — готовы ли западные партнеры дать нам эти средства для мобилизации и подготовки такого количества людей, чтобы снова быть готовы восстанавливать контроль над украинскими землями? Пока у них большой скепсис. Поэтому здесь мы стратеги, а они тактики.

Со стратегической точки зрения нам, чтобы перекрыться, нужно 100-150 тысяч. Это для наполнения личного состава. Иначе все это довольно плохо кончится.

Какой должна быть мобилизация, если война ассоциируется с билетом в одну сторону?

— Ну, война — не всегда смерть. Может повезти, как мне (имеются в виду протезирование. – ред.). Да и вообще – а какой выбор? Или ты защищаешь свой дом с автоматом или получаешь Бучу и у тебя не будет автомата.

Стена памяти в Буче. Фото: Новини.LIVE

Это довольно просто: "Чувак, или так или так". Но когда к тебе в дом придет москаль и автомата у тебя не будет, ты будешь очень сильно мечтать оказаться на пару месяцев назад, чтобы защитить себя.

Очень сложно понять, как это государство будет петлять, если не мобилизовать необходимое количество людей. И не только количество, но и качество.

Когда села выгребают и на штурмовиков бросают мужчин по 50 лет, то, пожалуй, это не лучшая идея. Надо рационально использовать имеющиеся у нас ресурсы.

Стоит ли мобилизировать женщин?

— В этом плане нам нужен адекватный рекрутинг. Для женщин достаточно постов, которые они могут спокойно потянуть. При этом есть и женщины-штурмовики. Что мужчина, что женщина… Все зависит от морально-психологической подготовки. Есть женщины, которые дадут прикурить половине мужчин. Но есть и наоборот.

Каждый человек – это отдельный космос. Не каждый мужчина готов быть штурмовиком. Но каждого нужно подстраивать под должность, которую он потянет. Не под то, что он хочет. Потому что у нас все хотят быть дронщиками.

Военный оператор БПЛА. Фото: Генштаб

Но если мы начнем мобилизовывать женщин, то система взаимоотношений между мужчинами и женщинами, которая есть в Украине, рухнет окончательно.

Как оцениваете действия некоторых работников ТЦК, ловящих мужчин по улицам?

— Незаконных методов быть не должно, потому что мы правовое государство. Незаконных действий не должно быть. Но есть другие случаи. Когда человеку приходит повестка, а он не является. Что делать?

Если тебя мобилизировали по закону — что ты хочешь? Все, иди и защищай страну. Ну, так это мало кому нравится, но мы не в тех условиях, чтобы мы выбирали, нравится нам что-то или нет. У тебя есть долг — ты должен его выполнить.

Но в то же время нам нужно многое менять. В том числе и в плане подготовки солдата. К примеру, наши учебные центры довольно часто, кроме стойкого алкоголизма, ничего не учат. Боец должен быть обучен, это даст уверенность.

Каким видите этот год?

– В мае-июне все решится. Мы буквально в марте меняем парадигму подготовки, подходы к обеспечению боеспособности наших подразделений или летом у нас будут проблемы. Да, можно мобилизовать 500 тысяч, но если они не будут обучены и мотивированы, какой из него толк?

Даже если мужчина не хочет воевать – его всегда можно мотивировать. У нас есть целая линия морально-психологического обеспечения, пусть занимается своей работой. С солдатами нужно общаться.

Армия РФ. Фото: РосСМИ

У россиян также все будет зависеть от мобилизации, которую они смогут провести после выборов.

Стоит ли Зеленскому ездить на фронт и повышает ли его приезд боевой дух ребят?

– Нет, а он что с ними общается? Ну, ок, собрали там 10-15 человек, которых отвлекли, а они тем временем они могли себе нормально поспать или еще чем-то заняться. Но на самом деле я не знаю. С медийной точки зрения для ОП это классно.

Если он не будет этого делать — ему будут выставлять претензии, что Верховный Главнокомандующий не ездит на фронт. Да он эту войну в глаза не видел! Поэтому да, с его точки зрения нужно. Нужно ли это солдатам – вопрос. Каждый ответит за себя.

Но я помню, как народные депутаты тоже пытались полазить у нас, так у меня к комбату была одна просьба, чтобы их не допускали. Зачем они мне? Чем они мне конкретно помогут? Только навести кипиш и подорвать солдат. Я всегда считал, если солдат может полежать лишнюю минуту — пусть полежит.

Государство оплачевало вам протезирование?

– Да. Но этот процесс забюрократизирован. И чем дальше идут реформы, тем больше бумаг требуется. Для человека, который прошел нашу армию, не знаю, есть ли для него слово "сложно"? Есть логика, которая тебе не поняла. В общем, все люди хотят помочь, человеческое отношение есть. Но сидящие в Министерствах люди не понимают, как сложно пройти процедуру, если нет одной ноги. Если нет двоих – это вообще квест.

Люди почему не хотят воевать? Ибо не понимают, кто обеспечит их семьи после их смерти, каким будет лечение в случае чего-нибудь и тд.

Вас демобилизировали?

— Нет, мне дали время на длительное лечение, а дальше, если будет нормальная должность, я бы вернулся.

Какая должность вас интересует?

– Только не бумаги переводить. Это будет глупо, если меня москаль не убил, а вместо него это сделают кипы бумаг. Если в боевых подразделениях потребуется мой опыт, ок, почему нет? Если он не будет никому нужен – оформлю инвалидность. Все будет зависеть от нашего прекрасного государства.