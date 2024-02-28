Войска НАТО в Украине, что имел в виду Макрон, реакция России

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: росСМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже конференцию, темой которой была поддержка и помощь Украине. Зачем французский лидер после конференции заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину, что стоит за этим и какой сигнал Запад послал России — читайте в материале Новини.LIVE.

Встреча в Париже

26 апреля в Париже прошла закрытая конференция европейских лидеров. Темой этой конференции стала поддержка Украины, продолжающей воевать против российского агрессора. Одним из вопросов стало создание коалиции дальнобойного оружия, но не оно возбудило Европу и Россию.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем комментарии после конференции неожиданно заявил, что НАТО может послать военный контингент в Украину. Но, добавил французский лидер, пока по этому вопросу нет консенсуса.

Заявление Макрона вызвало прогнозируемую резкую реакцию как на Западе, так и на Востоке. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что не планируют посылать свои войска в Украину. В России также резко отреагировали на слова хозяина Елисейского дворца. Но что же стоит за этим заявлением президента Франции — и стоит ли что-то вообще?

Сигнал для Кремля

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать это громкое заявление, оно появилось не просто так. Это заявление — мощный сигнал прежде всего военно-политическому руководству Российской Федерации.

Этот сигнал должен означать следующее. Европа никак не устала от войны в Украине, более того, готова к наращиванию усилий — об этом прежде всего говорит, конечно же, коалиция дальнобойного оружия, как идея, которая будет воплощена в жизнь уже в ближайшее время, но не только она, а и эти слова о возможности отправки войск НАТО в Украину.

Стоит отметить, что в последние недели в Европе заговорили о возможности военного конфликта России уже непосредственно с НАТО. К тому же Венгрия на днях ратифицировала заявку Швеции на вступление в Альянс, поэтому в НАТО теперь 28 стран-членов, но главное здесь не это, а то, что Балтийское море полностью стало морем Североатлантического альянса. Что серьезно перекрывает Кремлю возможности военной поддержки Калининградского анклава и нападения на страны Балтии с моря.

Так что Запад постепенно доходит до мнения, что с Россией так или иначе придется воевать. Не только своим оружием в чужих руках, но и собственными войсками. И подобные заявления — это не что иное, как подготовка европейских обществ к неизбежности факта военного столкновения с российской армией. Вопрос только в том, где европейцы будут воевать — на своей территории (с соответствующими последствиями) или украинской.

Впервые Европа играет на опережение

Еще одним важным моментом является то, когда Макрон — то есть, по сути, коллективный Запад, потому что Франция является второй страной Евросоюза, одним из самых влиятельных государств Старого света — заговорил о возможности отправки военного контингента НАТО в Украину. Это очень показательно, если проанализировать все предыдущее сотрудничество нашего государства с западными партнерами.

До этого Запад неоднократно отмечал, что военная помощь в виде техники, оружия и боеприпасов предоставляется по просьбам или запросам военно-политического руководства Украины. На заседаниях Рамштайн-коалиции тоже об этом говорилось — у нас, мол, есть те или иные запросы со стороны Украины, и пытаемся претворить их в жизнь.

Но относительно войск НАТО, именно НАТО-Украина никогда не делала подобных заявлений. Еще в 2022 году муссировалась тема возможных "голубых шлемов ООН", но она очень быстро ушла в прошлое из-за фактической недееспособности этой организации после нарушения Россией основ международного права, на которых (основах) стоит современный мир.

Тема уже обсуждается

Так что получается, что Эмманюэль Макрон сам, по собственной инициативе заговорил столь резко, столь грозно в сторону России Тот самый Макрон, который еще в 2022-м больше всех европейских лидеров пытался говорить с Владимиром Путиным и пытался "увидеть мир" в глазах кремлевского диктатора.

По мнению Дмитрия Снегирева, это означает, что тема возможной помощи Украины еще и войсками уже циркулирует и обсуждается в кругах европейских лидеров. И то, как Макрон подал эту информацию, намекает Владимиру Путину прежде всего на то, что только позиция отдельных стран не позволила отправить эти войска в Украину уже сейчас.

Но позиция по состоянию на конец февраля 2024 года. В дальнейшем ситуация может измениться. Свидетельством тому является даже не такая воинственная позиция Эмманюэля Макрона, а другого европейского лидера — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот заявил, что не хочет, чтобы Венгрия снова, как до 1991 года, имела общую границу с кремлевской империей. А это возможно только в одном-единственном случае — когда Украина победит в войне, что бы он ни говорил для оправдания своей позиции.

Новый порядок безопасности в Европе

Но, кроме собственно украинского вопроса, подчеркнул Дмитрий Снегирев, в этой истории есть еще один уровень, более масштабный и глобальный. По сути, такими заявлениями — и о возможности войны РФ с НАТО (Западом), и о возможности отправки войск Альянса в Украину — западные лидеры, европейские лидеры начинают формировать новый порядок безопасности на Европейском континенте.

И вот это действительно серьезный сигнал Кремлю. Потому что Россия долгое время считала, что сможет держать Евросоюз под своим контролем — будь то политическим или экономическим (через нефтегазопроводы). Как показала жизнь после 24 февраля 2022 года, ни нефть, ни газ не стали для Европы тем крюком, которым РФ может удержать ее в своей орбите.

Сейчас же Запад созрел к тому, что уже вполне серьезно воспринимает возможность войны с Россией как единственную возможность остановить обезумевшего кремлевского диктатора Владимира Путина. А экономический и военный потенциал объединенной Европы (ЕС плюс Великобритания) — значительно, значительно серьезнее возможностей России. Которая даже для взятия Авдеевки потратила невероятное количество как человеческих ресурсов, так и боеприпасов.