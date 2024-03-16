Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Курську потужні вибухи — відео arrow

У Курську потужні вибухи — відео

16 березня 2024 00:14
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Курську зараз 15 березня — відео
Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у російському Курську пролунали в ніч з 15 на 16 березня. Місцевих жителів попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Вибухи у Курську 15 березня

"У Курську лунають потужні вибухи. Раніше місцевих попереджали про ракетну небезпеку", — йдеться в повідомленні.

За даними місцевих пабліків, у Курську було чутно одразу кілька вибухів.

Крім того, губернатор регіону Роман Старовойт заявив, що в місті збито безпілотник — третій.

Разом з тим, повітряну тривогу було оголошено у Бєлгороді та Воронежі.

Нагадаємо, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Також ми писали про те, що українців на окупованих територіях попередили про можливі провокації під час "виборів"

вибух
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб