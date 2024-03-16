Вибухи у Курську зараз 15 березня — відео

Последствия взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Вибухи у російському Курську пролунали в ніч з 15 на 16 березня. Місцевих жителів попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи у Курську 15 березня

"У Курську лунають потужні вибухи. Раніше місцевих попереджали про ракетну небезпеку", — йдеться в повідомленні.

За даними місцевих пабліків, у Курську було чутно одразу кілька вибухів.

Крім того, губернатор регіону Роман Старовойт заявив, що в місті збито безпілотник — третій.

Разом з тим, повітряну тривогу було оголошено у Бєлгороді та Воронежі.

Нагадаємо, що у Росії почалися триденні вибори президента. Однак на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

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