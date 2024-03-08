Повітряна тривога в Україні зараз, 8 березня — які області під загрозою

У низці областей України повітряна тривога — загроза ракетного удару
8 березня 2024 08:25
оновлено: 08:35
Російські ракети в небі. Фото з відкритих джерел
Повітряна тривога в Україні 8 березня оголошена у східних та південних областях. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Повітряна тривога в Україні 8 березня
Сьогодні зранку о 08:21 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Так, "почервоніли" наступні області:
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Донецька.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Харківській області. Окупанти "шахедами" вдарили по Чугуєву. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина.
Крім того, гучно було і на Одещині, але там сили ППО знищили усі ворожі дрони.
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