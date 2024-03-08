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У низці областей України повітряна тривога — загроза ракетного удару

8 березня 2024 08:25
оновлено: 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз, 8 березня — які області під загрозою
Російські ракети в небі. Фото з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряна тривога в Україні 8 березня оголошена у східних та південних областях. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах

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Повітряна тривога в Україні 8 березня

Сьогодні зранку о 08:21 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Так, "почервоніли" наступні області:

  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Харківська,
  • Донецька.
повітряна тривога в Україні 8 березня
Повітряна тривога в Україні 8 березня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Харківській області. Окупанти "шахедами" вдарили по Чугуєву. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Крім того, гучно було і на Одещині, але там сили ППО знищили усі ворожі дрони. 

обстріли
біженці
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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