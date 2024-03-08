Повітряна тривога в Україні зараз, 8 березня — які області під загрозою

Російські ракети в небі. Фото з відкритих джерел

Повітряна тривога в Україні 8 березня оголошена у східних та південних областях. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 8 березня

Сьогодні зранку о 08:21 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Так, "почервоніли" наступні області:

Полтавська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Харківська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні 8 березня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Харківській області. Окупанти "шахедами" вдарили по Чугуєву. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Крім того, гучно було і на Одещині, але там сили ППО знищили усі ворожі дрони.