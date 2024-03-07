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У Сумах пролунав вибух

7 березня 2024 14:47
оновлено: 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сумах пролунав вибух
Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Сумах в четвер, 7 березня, пролунав вибух. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух в Сумах 7 березня

Повітряні сили попередили мешканців східних областей України про небезпеку застосування росіянами авіаційних бомб.

"Повітряна тривога в східних областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом мешканці Сум почули вибух, про що повідомили моніторингові канали.

За попередньою інформацією, ворог запустив ракети С-300 з Курської області РФ.

Станом на 14.50 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.ua

Нагадаємо, вранці росіяни атакували південь України ракетами. Одна з ворожих цілей летіла у напрямку Затоки Одеської області.

Також ми писали, що 6 березня російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі. В той час там перебували Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

вибух
Суми
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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