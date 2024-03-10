Ворожі безпілотники дісталися Києва — російська атака на північ

Безпілотник летить вечірнім небом. Фото: NTA

Повітряна тривога зараз 10 березня лунає в Києві, також про небезпеку попередили Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську та інші області.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

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За даними "Ванька", безпілотники летять в бік Василькова, що біля Києва. Також відомо про групу "шахедів" у Вінницькій області курсом Хмельницьку, в Черкаській — на Київську, а також у Кіровоградській на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тим часом повітряна тривога охопила половину областей країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:07. Наразі "шахеди" маневрують на межі Вінницької та Хмельницької областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

У низці регіонів пролунав відбій повітряної тривоги. Однак в небезпеці перебувають такі області як:

Київська,

Житомирська,

Хмельницька,

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Харківська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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