Ворожі безпілотники дісталися Києва — російська атака на північ
Повітряна тривога зараз 10 березня лунає в Києві, також про небезпеку попередили Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську та інші області.
Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".
За даними "Ванька", безпілотники летять в бік Василькова, що біля Києва. Також відомо про групу "шахедів" у Вінницькій області курсом Хмельницьку, в Черкаській — на Київську, а також у Кіровоградській на захід.
Тим часом повітряна тривога охопила половину областей країни.
Оновлено 02:07. Наразі "шахеди" маневрують на межі Вінницької та Хмельницької областей.
У низці регіонів пролунав відбій повітряної тривоги. Однак в небезпеці перебувають такі області як:
- Київська,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Харківська,
- Донецька.
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