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Ворожі безпілотники дісталися Києва — російська атака на північ

10 березня 2024 01:31
оновлено: 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворожі безпілотники дісталися Києва — російська атака на північ
Безпілотник летить вечірнім небом. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога зараз 10 березня лунає в Києві, також про небезпеку попередили Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську та інші області.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

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За даними "Ванька", безпілотники летять в бік Василькова, що біля Києва. Також відомо про групу "шахедів" у Вінницькій області курсом Хмельницьку, в Черкаській — на Київську, а також у Кіровоградській на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Тим часом повітряна тривога охопила половину областей країни. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:07. Наразі "шахеди" маневрують на межі Вінницької та Хмельницької областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

У низці регіонів пролунав відбій повітряної тривоги. Однак в небезпеці перебувають такі області як:

  • Київська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька,
  • Вінницька,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Харківська,
  • Донецька.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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