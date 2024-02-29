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Зеленський призначив нового Командувача сил логістики ЗСУ

29 лютого 2024 20:36
оновлено: 20:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський призначив нового Командувача сил логістики ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 лютого, змінив Командувача сил логістики Збройних сил України. На посаду було призначено Володимира Карпенка.

Про це йдеться в указі Президента.

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Згідно з указом №137/2024, Зеленський звільнив Командувача сил логістики Олега Гуляка, що обіймав посаду з 2021 року.

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Скриншот указу

Натомість на цю посаду Президент призначив Володимира Карпенка.

"Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", — йдеться в указі.

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Скриншот указу

Що відомо про Володимира Карпенка

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Володимир Карпенко. Фото: Міноборони

Карпенко обіймав посаду бригадного генерала ЗСУ.

Станом на 2021 рік перебував на посаді командувача логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Карпенко був двічі нагороджений:

  • 11 квітня 2022 року орденом Богдана Хмельницького III ступеня — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;
  • 28 вересня 2022 орденом Богдана Хмельницького II ступеня — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, 22 лютого Зеленський призначив нового посла України в Азербайджані. Ним став колишній очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

А 13 лютого Президент ввів посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. На це місце він призначив Євгена Мойсюка, який раніше був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Володимир Зеленський
ЗСУ
призначення
логістика
указ

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