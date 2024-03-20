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Армія РФ обстрілює своїх — легіон "Свобода Росії" оприлюднив докази

20 березня 2024 16:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Армія РФ обстрілює своїх — легіон "Свобода Росії" оприлюднив докази
Військові "Свобода Росії". Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військові добровольчого корпусу "Свобода Росії" оприлюднили докази того, що російські окупанти не шкодують навіть своїх громадян. Зокрема, добровольці перехопили телефонну розмову жителів Бєлгородської області, в якій ті скаржилися на те, як їх обстрілює власна ж армія.  

Перехоплену розмову можна послухати за посиланням Легіон "Свобода Росії".

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Перехоплена розмова

"Мирні жителі Білгородчини обговорюють, як ЗС РФ бомбить їхні села. Хто б міг подумати?" — підписали відео у легіоні. 

— Ні, ну що там в селі? 

— Ну, це наші великі бомби скидають. 

— Вовка сказав, тому гуде все. 

— Так, я зараз Вовці наберу, дізнаюся. 

— Ну, він сказав, що зараз скидають великі бомби. Зараз літак, каже, високо літає і плануючі бомби скидають туди. 

Нагадаємо, 20 березня зранку у російському Бєлгороді неодноразово лунали вибухи. Є руйнування, міська влада повідомила про підлітка, який зазнав поранень.

У зв'язку з бойовими діями росіяни планують вивезти близько 9 000 дітей із Бєлгородської області. Вони поїдуть у Пензу, Тамбов і в Калугу.

війна
росіяни
окупанти
Бєлгородська область
війна в Україні
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

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