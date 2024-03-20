Армія РФ обстрілює своїх — легіон "Свобода Росії" оприлюднив докази
Військові добровольчого корпусу "Свобода Росії" оприлюднили докази того, що російські окупанти не шкодують навіть своїх громадян. Зокрема, добровольці перехопили телефонну розмову жителів Бєлгородської області, в якій ті скаржилися на те, як їх обстрілює власна ж армія.
Перехоплену розмову можна послухати за посиланням Легіон "Свобода Росії".
Перехоплена розмова
"Мирні жителі Білгородчини обговорюють, як ЗС РФ бомбить їхні села. Хто б міг подумати?" — підписали відео у легіоні.
— Ні, ну що там в селі?
— Ну, це наші великі бомби скидають.
— Вовка сказав, тому гуде все.
— Так, я зараз Вовці наберу, дізнаюся.
— Ну, він сказав, що зараз скидають великі бомби. Зараз літак, каже, високо літає і плануючі бомби скидають туди.
Нагадаємо, 20 березня зранку у російському Бєлгороді неодноразово лунали вибухи. Є руйнування, міська влада повідомила про підлітка, який зазнав поранень.
У зв'язку з бойовими діями росіяни планують вивезти близько 9 000 дітей із Бєлгородської області. Вони поїдуть у Пензу, Тамбов і в Калугу.
Читайте Новини.LIVE!