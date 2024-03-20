Армия РФ обстреливает своих — легион "Свобода России" обнародовал доказательства
Военные добровольческого корпуса "Свобода России" обнародовали доказательства того, что российские оккупанты не жалеют даже своих граждан. В частности, добровольцы перехватили телефонный разговор жителей Белгородской области, в котором те жаловались на то, как их обстреливает собственная армия.
Перехваченный разговор можно послушать по ссылке Легиона "Свобода России".
Перехваченный разговор
"Мирные жители Белгородчины обсуждают, как ВС РФ бомбит их села. Кто бы мог подумать?" — подписали видео в легионе.
— Не, ну что там в деревне?
— Ну, это наши большие бомбы сбрасывают.
— Вовка сказал, потому гудит все.
— Да, я сейчас Волке наберу, узнаю.
— Ну, он сказал, что сейчас сбрасывают большие бомбы. Сейчас самолет, говорит, высоко летает, и планирующие бомбы сбрасывают туда.
Напомним, 20 марта утром в российском Белгороде неоднократно раздавались взрывы. Есть разрушение, городские власти сообщили о подростке, который получил ранения.
В связи с боевыми действиями россияне планируют вывезти около 9000 детей из Белгородской области. Они уедут в Пензу, Тамбов и в Калугу.
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