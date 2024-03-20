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Армия РФ обстреливает своих — легион "Свобода России" обнародовал доказательства

20 марта 2024 16:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Армия РФ обстреливает своих — легион "Свобода России" обнародовал доказательства
Военные "Свобода России". Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военные добровольческого корпуса "Свобода России" обнародовали доказательства того, что российские оккупанты не жалеют даже своих граждан. В частности, добровольцы перехватили телефонный разговор жителей Белгородской области, в котором те жаловались на то, как их обстреливает собственная армия.

Перехваченный разговор можно послушать по ссылке Легиона "Свобода России".

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Перехваченный разговор

"Мирные жители Белгородчины обсуждают, как ВС РФ бомбит их села. Кто бы мог подумать?" — подписали видео в легионе.

— Не, ну что там в деревне?

— Ну, это наши большие бомбы сбрасывают.

— Вовка сказал, потому гудит все.

— Да, я сейчас Волке наберу, узнаю.

— Ну, он сказал, что сейчас сбрасывают большие бомбы. Сейчас самолет, говорит, высоко летает, и планирующие бомбы сбрасывают туда.

Напомним, 20 марта утром в российском Белгороде неоднократно раздавались взрывы. Есть разрушение, городские власти сообщили о подростке, который получил ранения.

В связи с боевыми действиями россияне планируют вывезти около 9000 детей из Белгородской области. Они уедут в Пензу, Тамбов и в Калугу.

война
россияне
оккупанты
Белгородская область
война в Украине
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

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