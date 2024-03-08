КАБи, авіабомби, що потрібно ЗСУ для ефективної боротьби

Російські керовані авіабомби. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська наприкінці зими-2024 перейшли на тактику ударів авіаційними бомбами як по позиціях Збройних сил України, так і по мирних українських містах. Що таке керовані авіабомби та як із ними можна успішно боротися — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що відомо про російські КАБи

Російська авіація з перших днів повномасштабної війни проти України почала активно атакувати територію нашої держави. Минула зима відзначилася масованими ракетними ударами по об’єктах енергетичної інфраструктури. Цієї зими росіяни використовували ракети мінімально, після початку поточного року великих ракетних обстрілів не було, окупанти зробили ставку на безпілотники типу "Шахед".

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Та окупаційний контингент не обмежився тільки дроновими атаками. У лютому різко зросла кількість повітряних атак окупаційної армії, яка, втім, змінила засоби для ураження. Замість крилатих ракет росіяни почали бити — і по позиціях української армії на лінії фронту, і по мирних українських містах — крилатими керованими авіабомбами. Ці боєприпаси, КАБи, стали головною загрозою і для ЗСУ, і для цивільного населення України.

Що ж відомо про російські КАБи? Ці авіаційні боєприпаси відрізняються калібром — від 500 кілограмів і більше. Крім того, вони мають досить точну систему наведення та сконструйовані таким чином, що можуть планувати. Це їхня велика перевага, бо для запуску КАБів російським літакам можна не входити у зону роботи українських систем протиповітряної оборони. Втім, наприкінці лютого ЗСУ здійснили кілька дуже успішних атак на російські літаки — перш за все, багатоцільові винищувачі-бомбардувальники Су-34, знищивши півтора десятки цих військових літаків.

Зміна російської тактики

Чому ж сталося так, що росіяни потрапили у пастку Збройних сил України? Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, пояснив, що російські війська під час штурму Авдіївки змінили тактику. Тоді як під Бахмутом та Вугледаром росіяни зробили ставку на наземну операцію, що обернулося, з одного боку, величезними втратами, як у бахмутській операції, а з іншого — не принесло результату взагалі, як в районі Вугледара.

Тому для штурму Авдіївки окупаційні війська вирішили змістити акцент на потужні повітряні атаки — саме з використанням керованих авіаційних бомб. І лише після того, як були проведені масовані бомбардування позицій Сил оборони, почалася активна наземна операція.

Втім, українська сторона теж даремно часу не витрачала — і, зрозумівши зміни планів ворога, змінила власну тактику. Наслідком цього і стала велика кількість збитих російських літаків Су-34, які були носіями керованих авіабомб. Після успішних атак української ППО, наголосив Снєгирьов, активність російської фронтової авіації знизилася.

Сучасні західні літаки

Та це не означає, що росіяни відмовилися від використання керованих авіаційних бомб. Тож Збройним силам України потрібно посилювати оборону, особливо в царині протидії авіаційним підрозділам окупантів. Що ж потрібно для того, аби повністю чи практично повністю знизити загрозу атак КАБами?

По-перше, це новіша, сучасніша авіація. Снєгирьов підкреслив, що, хоч українські льотчики творять справжні дива, але ті МіГи-29, які є у розпорядження Повітряних сил ЗС України, є недостатньою силою для ефективної боротьби з новішими російськими Су-34. Вони фактично навіть не можуть увійти в зону ураження російської техніки.

Тому перше, що має отримати українська авіація, це літаки F-16. З їхньою допомогою ПС ЗСУ або повністю знищать російські винищувачі-бомбардувальники, або змусять їх відійти за таку умовну межу (аби не потрапляти під удар західних ракет), з якої ті просто не зможуть повноцінно атакувати як позиції Сил оборони України, так і прикордонні міста та села.

Системи ППО

Та тільки літаками номенклатура зброї, яка потрібна українській армії для нейтралізації проблем КАБів, не обмежується. Як вже показало успішне полювання на Су-34, дуже ефективною є робота систем протиповітряної оборони.

Дмитро Снєгирьов припустив, що Збройні сили України під час масового знищення російських літаків використали мобільні групи, які мали на озброєнні саме системи ППО — як середньої дальності, на кшталт NASAMS, так і великої дальності (імовірно, Patriot).

Тож, зазначив експерт, українській армії потрібно більше систем протиповітряної оборони. Але не малої дальності — вони в цій ситуації будуть неефективними. А от комплекси ППО середнього і особливо великого радіусу дії взмозі вирішити цю проблему.