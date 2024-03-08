УАБы, авиабомбы, что нужно ВСУ для эффективной борьбы

Российские управляемые авиабомбы. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в конце зимы-2024 перешли на тактику ударов авиационными бомбами как по позициям Вооруженных сил Украины, так и по мирным украинским городам. Что такое управляемые авиабомбы и как с ними можно успешно бороться — в материале Новини.LIVE.

Что известно о российских УАБах

Российская авиация с первых дней полномасштабной войны против Украины начала активно атаковать территорию нашего государства. Прошлая зима отметилась массированными ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. Этой зимой россияне использовали ракеты минимально, после начала текущего года крупных ракетных обстрелов не было, оккупанты сделали ставку на беспилотники типа "Шахед".

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Но оккупационный контингент не ограничился только дроновыми атаками. В феврале резко возросло количество воздушных атак оккупационной армии, которая, однако, изменила средства для поражения. Вместо крылатых ракет россияне начали бить — и по позициям украинской армии на линии фронта, и по мирным украинским городам — крылатыми управляемыми авиабомбами. Эти боеприпасы, УАБы, стали главной угрозой и ВСУ, и гражданскому населению Украины.

Что же известно о российских УАБах? Эти авиационные боеприпасы отличаются калибром — от 500 килограммов и больше. Кроме того, они имеют достаточно точную систему наведения и сконструированы так, что могут планировать. Это их большое преимущество, потому что для запуска УАБов российским самолетам можно не входить в зону работы украинских систем противовоздушной обороны. Впрочем, в конце февраля ВСУ совершили несколько очень успешных атак на российские самолеты — прежде всего многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34, уничтожив полтора десятка этих военных самолетов.

Смена российской тактики

Почему же произошло так, что россияне попали в ловушку Вооруженных сил Украины? Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, пояснил, что российские войска во время штурма Авдеевки сменили тактику. В то время как под Бахмутом и Угледаром россияне сделали ставку на обернувшуюся наземную операцию, с одной стороны, огромными потерями, как в бахмутской операции, а с другой — не принесло результата вообще, как в районе Угледара.

Поэтому для штурма Авдеевки оккупационные войска решили сместить акцент на мощные воздушные атаки именно с использованием управляемых авиационных бомб. И только после того, как были проведены массированные бомбардировки позиций сил обороны, началась активная наземная операция.

Впрочем, украинская сторона тоже зря времени не тратила — и, поняв изменения планов врага, изменила свою тактику. Следствием этого и стало большое количество сбитых российских самолетов Су-34, являвшихся носителями управляемых авиабомб. После успешных атак украинских ПВО, отметил Снегирев, активность российской фронтовой авиации снизилась.

Современные западные самолеты

Но это не значит, что россияне отказались от использования управляемых авиационных бомб. Поэтому Вооруженным силам Украины нужно усиливать оборону, особенно в области противодействия авиационным подразделениям оккупантов. Что же нужно для того, чтобы полностью или практически полностью снизить угрозу атак УАБами?

Во-первых, это более новая, современная авиация. Снегирев подчеркнул, что, хотя украинские летчики творят настоящие чудеса, но те МиГи-29, которые есть в распоряжении Воздушных сил ВС Украины, являются недостаточной силой для эффективной борьбы с более новыми российскими Су-34. Они практически даже не могут войти в зону поражения российской техники.

Поэтому первое, что должна получить украинская авиация, это самолеты F-16. С их помощью ВС ВСУ либо полностью уничтожат российские истребители-бомбардировщики, либо заставят их отойти за такую условную границу (чтобы не попадать под удар западных ракет), из-за которой они просто не смогут полноценно атаковать как позиции Сил обороны Украины, так и приграничные города и деревня.

Системы ПВО

Но только самолетами номенклатура оружия, которая нужна украинской армии для нейтрализации проблем УАБ, не ограничивается. Как уже показала успешная охота на Су-34, очень эффективна работа систем противовоздушной обороны.

Дмитрий Снегирев предположил, что Вооруженные силы Украины во время массового уничтожения российских самолетов использовали мобильные группы, которые имели на вооружении именно системы ПВО — как средней дальности, типа NASAMS, так и большой дальности (вероятно, Patriot).

Поэтому, отметил эксперт, украинской армии требуется больше систем противовоздушной обороны. Но не малой дальности — они в этой ситуации будут неэффективными. А вот комплексы ПВО среднего и особенно большого радиуса действия могут решить эту проблему.