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Атакували "шахедами" та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

8 березня 2024 08:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атакували "шахедами" та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі
Мобільні вогневі групи. Фото: civil_defense_squad
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські  окупанти у ніч проти 8 березня атакували Україну озброєнням різного типу. Під приціл ворога потрапили південні області, там сили протиповітряної оборони знищили 33 "шахеди".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил

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Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну різним типом озброєння, зокрема:

  • однією зенітною керованою ракетою С-300,
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59,
  • 37 ударними БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).

Сили ППО збили 33 ворожі "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — кажуть у Повітряних силах. 

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Скриншот допису ПС

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Харківській області. Окупанти "шахедами" вдарили по Чугуєву. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Крім того, гучно було і на Одещині, але там сили ППО знищили усі ворожі дрони.

росіяни
обстріли
ППО
ракети
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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