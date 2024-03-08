Атакували "шахедами" та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі
Російські окупанти у ніч проти 8 березня атакували Україну озброєнням різного типу. Під приціл ворога потрапили південні області, там сили протиповітряної оборони знищили 33 "шахеди".
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі
У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну різним типом озброєння, зокрема:
- однією зенітною керованою ракетою С-300,
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59,
- 37 ударними БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).
Сили ППО збили 33 ворожі "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — кажуть у Повітряних силах.
Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Харківській області. Окупанти "шахедами" вдарили по Чугуєву. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина.
Крім того, гучно було і на Одещині, але там сили ППО знищили усі ворожі дрони.
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