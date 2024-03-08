Атакували "шахедами" та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

Мобільні вогневі групи. Фото: civil_defense_squad

Російські окупанти у ніч проти 8 березня атакували Україну озброєнням різного типу. Під приціл ворога потрапили південні області, там сили протиповітряної оборони знищили 33 "шахеди".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну різним типом озброєння, зокрема:

однією зенітною керованою ракетою С-300,

двома керованими авіаційними ракетами Х-59,

37 ударними БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).

Сили ППО збили 33 ворожі "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — кажуть у Повітряних силах.

Скриншот допису ПС

Нагадаємо, цієї ночі вибухи лунали у Харківській області. Окупанти "шахедами" вдарили по Чугуєву. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

Крім того, гучно було і на Одещині, але там сили ППО знищили усі ворожі дрони.