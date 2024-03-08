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Атаковали "шахедами" и ракетами — сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью

8 марта 2024 08:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атаковали "шахедами" и ракетами — сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью
Мобильные огневые группы. Фото: civil_defense_squad
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 8 марта атаковали Украину вооружением разного типа. Под прицел врага попали южные области, там силы противовоздушной обороны уничтожили 33 "шахеда".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

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Сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью

В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину разным типом вооружения, в частности:

  • одной зенитной управляемой ракетой С-300,
  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59,
  • 37 ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников — Балаклава, Крым).

Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — говорят в Воздушных силах.

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Скриншот сообщения ПС

Напомним, этой ночью взрывы раздавались в Харьковской области. Оккупанты "шахедами" ударили по Чугуеву. В результате атаки пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

Кроме того, громко было и в Одесской области, но там силы ПВО уничтожили все вражеские дроны.

россияне
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дроны
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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