Атаковали "шахедами" и ракетами — сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью
Российские оккупанты в ночь на 8 марта атаковали Украину вооружением разного типа. Под прицел врага попали южные области, там силы противовоздушной обороны уничтожили 33 "шахеда".
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Сколько вражеских целей уничтожила ПВО этой ночью
В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину разным типом вооружения, в частности:
- одной зенитной управляемой ракетой С-300,
- двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59,
- 37 ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников — Балаклава, Крым).
Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — говорят в Воздушных силах.
Напомним, этой ночью взрывы раздавались в Харьковской области. Оккупанты "шахедами" ударили по Чугуеву. В результате атаки пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.
Кроме того, громко было и в Одесской области, но там силы ПВО уничтожили все вражеские дроны.
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