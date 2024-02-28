Ситуація в Авдіївці - бійці 3-ї ОШБр показали полювання на окупантів в Авдіївці — відео

Боєць 3-ї ОШБр на полі бою. Фото: скриншот

Бійці 2-ї роти 1-го штурмового батальну Третьої окремої штурмової бригади, сформованої ветеранами "Азову", показали, як полюють на російських окупантів у Авдіївці на Донеччині. Воїни назвали атмосферу боїв вкрай гнітючою.

Відповідні кадри опубліковані в Telegram Третьої окремої штурмової бригади у вівторок, 27 лютого.

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"Хочу вижити і доїхати додому", — чутно на кадрах голос захисника України.

Переміщення до позицій для ЗСУ вкрай важке — між насипами із цеглин та бетону, які раніше були будівлями.

Пішим ходом бойові групи знову рушають вперед відвойовувати українські позиції, незважаючи на те, що вже за декілька метрів — ворожий розрив.

"Це суворі Авдіївські будні та виконання задач в умовах безперервного полювання — бійців на окупантів, і навпаки", — підписано відео.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Вчора українські захисники також відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. За декілька останніх діб росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичів, проте ЗСУ відбили штурми ворога.

А в самому окупованому місті росіяни вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям, тішачись "визволянням" Авдіївки.