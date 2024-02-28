Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Бойцы 3-й ОШБр показали охоту на оккупантов в Авдеевке — впечатляющее видео arrow

Бойцы 3-й ОШБр показали охоту на оккупантов в Авдеевке — впечатляющее видео

28 февраля 2024 05:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Ситуация в Авдеевке - бойцы 3-й ОШБр показали охоту на окупантов в Авдеевке — видео
Боец 3-й ОШБр на поле боя. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Бойцы 2-й роты 1-го штурмового батального Третьей отдельной штурмовой бригады, сформированной ветеранами "Азова", показали, как охотятся на российских оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Воины назвали атмосферу боев крайне удручающей.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram Третьей отдельной штурмовой бригады во вторник, 27 февраля.

Читайте также:

Какая ситуация в Авдеевке сейчас

"Хочу выжить и доехать домой", — слышно на кадрах голос защитника Украины.

Перемещение к позициям для ВСУ крайне тяжелое — между насыпями из кирпичей и бетона, которые раньше были постройками.

Пешим ходом боевые группы снова трогаются вперед отвоевывать украинские позиции, несмотря на то, что уже в нескольких метрах — вражеский разрыв.

"Это суровые Авдеевские будни и выполнение задач в условиях непрерывной охоты — бойцов на оккупантов, и наоборот", — подписано видео.

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Вчера украинские защитники также отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичев, однако ВСУ отразили штурмы врага.

А в самом оккупированном городе россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" Авдеевки.

ВСУ
видео
полк "Азов"
Авдеевка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень