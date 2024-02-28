Ситуация в Авдеевке - бойцы 3-й ОШБр показали охоту на окупантов в Авдеевке — видео

Боец 3-й ОШБр на поле боя. Фото: скриншот

Бойцы 2-й роты 1-го штурмового батального Третьей отдельной штурмовой бригады, сформированной ветеранами "Азова", показали, как охотятся на российских оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Воины назвали атмосферу боев крайне удручающей.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram Третьей отдельной штурмовой бригады во вторник, 27 февраля.

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"Хочу выжить и доехать домой", — слышно на кадрах голос защитника Украины.

Перемещение к позициям для ВСУ крайне тяжелое — между насыпями из кирпичей и бетона, которые раньше были постройками.

Пешим ходом боевые группы снова трогаются вперед отвоевывать украинские позиции, несмотря на то, что уже в нескольких метрах — вражеский разрыв.

"Это суровые Авдеевские будни и выполнение задач в условиях непрерывной охоты — бойцов на оккупантов, и наоборот", — подписано видео.

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Вчера украинские защитники также отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичев, однако ВСУ отразили штурмы врага.

А в самом оккупированном городе россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" Авдеевки.