Бійці 47-ї ОМБр показали майстер-клас з ліквідації російських безпілотників (відео)

Військовий 47-ї окремої механізованої бригади нищить ворожий безпілотник. Фото: скриншот

Зенітники 47-ї окремої механізованої бригади показали, як вміло нищать російські безпілотники на Авдіївському фронті. Так, бійці поцілили у дві цілі ворога.

Відповідне відео опублікувала АрміяINFORM у Telegram у четвер, 21 березня.

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Так, бійці за допомогою засобів ураження виявляють і прицільно збивають ворожі безпілотники, адже, за словами одного з захисників, їх не можна близько підпускати до наших позицій.

"Кожна вражена ціль — це збережені життя побратимів та вціліла військова техніка", — зазначили в дописі від відео.

Українські захисники розповіли, що збили два БпЛА. Один із них — ZALA, який поєднує аеронавігацію, автоматичний аналіз даних, лазерне наведення цілей та високороздільні цільові навантаження. Інший — SuperCam, що становить близько 15% від усіх російських БпЛА, є розвідувальним дроном. Він може передавати актуальну інформацію, бувши за 70-100 км від точки запуску.

Як ЗСУ нищать ворога на передовій

Нагадаємо, що воїни Нацгвардії вкотре завдали нищівного удару з повітря по позиціях окупантів на фронті. Українські військові показали, як уразили ворожу піхоту в окопі за допомогою дрона.

Також ми писали, що бійці 24 ОМБР за допомогою дронів знищили окупантів у Донецькій області. Крім того, українські захисники використовують FPV-дрони для операцій з ліквідації особового складу ворога.

Додамо, що бійці першого штурмового загону Центру спецпризначення "ОМЕГА" показали, як знищують ворожу БМП на Запорізькому напрямку.