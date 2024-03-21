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Бойцы 47-й ОМБр показали мастер-класс по ликвидации российских беспилотников (видео)

21 марта 2024 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бойцы 47-й ОМБр показали мастер-класс по ликвидации российских беспилотников (видео)
Военный 47-й отдельной механизированной бригады уничтожает вражеский беспилотник. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Зенитчики 47-й отдельной механизированной бригады показали, как умело уничтожают российские беспилотники на Авдеевском фронте. Так, бойцы попали в две цели врага.

Соответствующее видео опубликовала Армия INFORM в Telegram в четверг, 21 марта.

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Как бойцы уничтожили два БпЛА на Авдеевском направлении

Так, бойцы с помощью средств поражения обнаруживают и прицельно сбивают вражеские беспилотники, ведь, по словам одного из защитников, их нельзя близко подпускать к нашим позициям.

"Каждая уязвленная цель — это сохранившиеся жизни собратьев и уцелевшая военная техника", — отметили в сообщении под видео.

Украинские защитники рассказали, что сбили два БпЛА. Один из них — ZALA, сочетающий аэронавигацию, автоматический анализ данных, лазерную наводку целей и высокораздельные целевые нагрузки. Другой — SuperCam, составляющий около 15% от всех российских БпЛА, является разведывательным дроном. Он может передавать актуальную информацию, находясь в 70-100 км от точки запуска.

Как ВСУ уничтожают врага на передовой

Напомним, что воины Нацгвардии в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Украинские военные показали, как поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

Также мы писали, что бойцы 24 ОМБР с помощью дронов уничтожили оккупантов в Донецкой области. Кроме того, украинские защитники используют FPV-дроны для операций по ликвидации личного состава врага.

Добавим, что бойцы первого штурмового отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" показали, как уничтожают вражескую БМП на Запорожском направлении.

ВСУ
беспилотники
Украина
видео
Донецкая область
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війна
Россия

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