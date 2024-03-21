Бойцы 47-й ОМБр показали мастер-класс по ликвидации российских беспилотников (видео)

Военный 47-й отдельной механизированной бригады уничтожает вражеский беспилотник. Фото: скриншот

Зенитчики 47-й отдельной механизированной бригады показали, как умело уничтожают российские беспилотники на Авдеевском фронте. Так, бойцы попали в две цели врага.

Соответствующее видео опубликовала Армия INFORM в Telegram в четверг, 21 марта.

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Так, бойцы с помощью средств поражения обнаруживают и прицельно сбивают вражеские беспилотники, ведь, по словам одного из защитников, их нельзя близко подпускать к нашим позициям.

"Каждая уязвленная цель — это сохранившиеся жизни собратьев и уцелевшая военная техника", — отметили в сообщении под видео.

Украинские защитники рассказали, что сбили два БпЛА. Один из них — ZALA, сочетающий аэронавигацию, автоматический анализ данных, лазерную наводку целей и высокораздельные целевые нагрузки. Другой — SuperCam, составляющий около 15% от всех российских БпЛА, является разведывательным дроном. Он может передавать актуальную информацию, находясь в 70-100 км от точки запуска.

Как ВСУ уничтожают врага на передовой

Напомним, что воины Нацгвардии в очередной раз нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Украинские военные показали, как поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

Также мы писали, что бойцы 24 ОМБР с помощью дронов уничтожили оккупантов в Донецкой области. Кроме того, украинские защитники используют FPV-дроны для операций по ликвидации личного состава врага.

Добавим, что бойцы первого штурмового отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" показали, как уничтожают вражескую БМП на Запорожском направлении.