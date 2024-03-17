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Братчук назвав об'єкти в Росії, по яким б'ють ЗСУ

17 березня 2024 09:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Братчук назвав об'єкти в Росії, по яким б'ють ЗСУ
Збройні сили України Фото: Олександр Тарнавський/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, за якими об'єктами б'ють Збройні сили України під час обстрілів РФ. Усі об'єкти мають те чи інше відношення до воєнних дій.

Про це Братчук розповів в ефірі телемарафону у неділю, 17 березня.

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За словами Братчука, ЗСУ обирають цілі, які сприяють продовженню воєнних дій. При цьому Україна не зосереджується на символічних цілях, а спрямовує зусилля проти інфраструктури, яка підтримує військові операції.

"Україна не розмінюється на символічні об'єкти, але атакуються об'єкти, які живлять цю війну", — заявив військовий.

Братчук також зазначив, що у Москві та Московській області відбуваються атаки невідомими безпілотниками на об'єкти, важливі для ведення війни, що демонструє цілеспрямованість дій України проти військової підтримки з боку Росії.

Нагадаємо, російські пропагандистські пабліки поширюють дезінформацію, нібито українські військові атакували за допомогою вибухового пристрою Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше українські безпілотники обстріляли "Перший Завод" у Калузькій області Росії.

ЗСУ
обстріли
військові
Росія
атака

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