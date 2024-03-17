Братчук назвал объекты в России, по которым бьют ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Александр Тарнавский/Telegram

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, по каким объектам бьют Вооруженные силы Украины во время обстрелов РФ. Все объекты имеют то или иное отношение к военным действиям.

Об этом Братчук рассказал в эфире телемарафона в воскресенье, 17 марта.

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По словам Братчука, ВСУ выбирают цели, которые способствуют продолжению военных действий. При этом, Украина не сосредотачивается на символических целях, а направляет усилия против инфраструктуры, поддерживающей военные операции.

"Украина не разменивается на символические объекты, но атакуются объекты, питающие эту войну", — заявил военный.

Братчук также отметил, что в Москве и Московской области происходят атаки неизвестными беспилотниками на объекты, важные для ведения войны, что демонстрирует целенаправленность действий Украины против военной поддержки со стороны России.

Напомним, российские пропагандистские паблики распространяют дезинформацию, якобы украинские военные атаковали с помощью взрывного устройства Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее украинские беспилотники обстреляли "Первый Завод" в Калужской области России.