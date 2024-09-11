Британія ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, — ЗМІ

Ентоні Блінкен, Володимир Зеленський та Девід Леммі у Києві. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Велика Британія, ймовірно, вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Проте офіційної заяви про це наразі немає.

Про це повідомило видання The Guardian у середу, 11 вересня.

Читайте також:

Дозвіл бити ракетами по Росії

За інформацією джерел, британський уряд погодився на використання ракет Storm Shadow українськими силами для атаки на російські об'єкти. Наразі очікується, що в п'ятницю під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента США Джо Байдена у Вашингтоні це рішення не буде оголошеним.

The Guardian також зазначає, що спільний візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі міг бути скасований, якби рішення про надання ракет Storm Shadow не було ухвалене.

Попри те, що Україна отримає ракети великої дальності, публічна заява про їх застосування може бути визнана занадто провокаційною. Існує також імовірність, що використання цих ракет може супроводжуватися певними обмеженнями, оскільки їх радіус дії перевищує 300 кілометрів.