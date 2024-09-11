Британия приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по России, — СМИ

Энтони Блинкен, Владимир Зеленский и Дэвид Лемми в Киеве. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Великобритания, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Однако официального заявления об этом пока нет.

Об этом сообщило издание The Guardian в среду, 11 сентября.

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По информации источников, британское правительство согласилось на использование ракет Storm Shadow украинскими силами для атаки на российские объекты. Ожидается, что в пятницу во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне это решение не будет объявлено.

The Guardian также отмечает, что совместный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми мог быть упразднен, если бы решение о предоставлении ракет Storm Shadow не было принято.

Несмотря на то, что Украина получит ракеты большой дальности, публичное заявление об их применении может быть признано слишком провокационным. Существует также вероятность того, что использование этих ракет может сопровождаться определенными ограничениями, поскольку их радиус действия превышает 300 километров.