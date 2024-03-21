Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Буданов пояснив, яким чином РФ купує супутникові знімки США для ударів по Україні arrow

Буданов пояснив, яким чином РФ купує супутникові знімки США для ударів по Україні

21 березня 2024 15:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Буданов пояснив, яким чином РФ купує супутникові знімки США для ударів по Україні
Кирило Буданов. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія купує супутникові дані в американських компаній для підготовки ракетних ударів по Україні. Коментуючи це, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що це комерційна послуга, якою ворог користувався й раніше. 

Про це розвідник сказав у коментарі для видання Суспільне. 

Читайте також:

Що сказав Буданов

"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", — сказав Буданов, коментуючи придбання Росією супутникових знімків у США. 

Що відомо про співпрацю Росії з США

За наявною інформацією, досить велика кількість американських компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують надати доступ до архівних зображень із зазначенням дат і координат, за якими можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні. Заплативши декілька тисяч доларів, замовник отримує необхідний матеріал у найкоротші терміни.

Як кажуть у ЗМІ з посиланням на представника Сил оборони, нерідко бували випадки, коли спочатку супутник робить знімок місця, а через деякий час воно стає мішенню російських окупантів. Іноді після атаки росіяни замовляють ще один знімок, щоб оцінити завдані збитки.

Варто відзначити, що президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти РФ, які запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас.

Також новий пакет санкцій проти Росії запровадила Японія. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

США
війна
супутник
обстріли
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом