Буданов пояснив, яким чином РФ купує супутникові знімки США для ударів по Україні

Кирило Буданов. Фото: УП

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія купує супутникові дані в американських компаній для підготовки ракетних ударів по Україні. Коментуючи це, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що це комерційна послуга, якою ворог користувався й раніше.

Про це розвідник сказав у коментарі для видання Суспільне.

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"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", — сказав Буданов, коментуючи придбання Росією супутникових знімків у США.

Що відомо про співпрацю Росії з США

За наявною інформацією, досить велика кількість американських компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують надати доступ до архівних зображень із зазначенням дат і координат, за якими можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні. Заплативши декілька тисяч доларів, замовник отримує необхідний матеріал у найкоротші терміни.

Як кажуть у ЗМІ з посиланням на представника Сил оборони, нерідко бували випадки, коли спочатку супутник робить знімок місця, а через деякий час воно стає мішенню російських окупантів. Іноді після атаки росіяни замовляють ще один знімок, щоб оцінити завдані збитки.

Варто відзначити, що президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти РФ, які запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас.

Також новий пакет санкцій проти Росії запровадила Японія. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.