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Буданов объяснил, каким образом РФ покупает спутниковые снимки США для ударов по Украине

21 марта 2024 15:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Буданов объяснил, каким образом РФ покупает спутниковые снимки США для ударов по Украине
Кирилл Буданов. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На днях в СМИ появилась информация о том, что Россия покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Комментируя это, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что это коммерческая услуга, которой враг пользовался и раньше.

Об этом разведчик сказал в комментарии для издания Общественное.

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"Все страны покупают, и мы в том числе. Это чисто коммерческая услуга. Они и раньше использовали коммерческие снимки", — сказал Буданов, комментируя приобретение Россией спутниковых снимков в США.

Что известно о сотрудничестве России с США

По имеющейся информации, достаточно большое количество американских компаний, занимающихся спутниковыми снимками, предлагают предоставить доступ к архивным изображениям с указанием дат и координат, по которым можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине. Заплатив несколько тысяч долларов, заказчик получает необходимый материал в кратчайшие сроки.

Как говорят в СМИ со ссылкой на представителя Сил обороны, нередко бывали случаи, когда сначала спутник делает снимок места, а через некоторое время оно становится мишенью российских оккупантов. Иногда после атаки россияне заказывают еще один снимок, чтобы оценить нанесенный ущерб.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден еще на год продлил санкции против РФ , которые ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения в Донбасс.

Также новый пакет санкций против России ввела Япония. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

США
война
спутник
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Кирилл Буданов
война в Украине
ГУР
Россия

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