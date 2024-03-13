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Бунт чи страх — як росіяни відреагують на атаку добровольців

13 березня 2024 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Бунт чи страх — як росіяни відреагують на атаку добровольців
Бійці легіону "Свобода России". Фото: Telegram-канал легіону
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Наступ російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії не викличе жодного повстання у російському суспільстві. Важливим і цікавим є те, як відреагує на ці полії кремлівське оточення Володимира Путіна.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Поява російських антипутінських добровольців на території РФ не спровокує жодних бунтів чи повстань.

"Росіяни нездатні на такі кроки, — упевнений Петро Черник, — але важливо уже те, що вони будуть налякані. І це добре — вони повинні переживати страх".

Еліти можуть відвернутися від Путіна

На кого ця історія може вплинути — так це на російські політичні еліти.

"Це може спровокувати поширення в елітах недовіри до Володимира Путіна, до його спроможності захистити Росію від зовнішніх впливів", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що 12 березня на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Бєлгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.

росіяни
Петро Черник
війна в Україні
Легіон "Свобода Росії"
РДК

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