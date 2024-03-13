Бунт чи страх — як росіяни відреагують на атаку добровольців
Наступ російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії не викличе жодного повстання у російському суспільстві. Важливим і цікавим є те, як відреагує на ці полії кремлівське оточення Володимира Путіна.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.
Росіяни не здатні на бунт, але мають боятися
Поява російських антипутінських добровольців на території РФ не спровокує жодних бунтів чи повстань.
"Росіяни нездатні на такі кроки, — упевнений Петро Черник, — але важливо уже те, що вони будуть налякані. І це добре — вони повинні переживати страх".
Еліти можуть відвернутися від Путіна
На кого ця історія може вплинути — так це на російські політичні еліти.
"Це може спровокувати поширення в елітах недовіри до Володимира Путіна, до його спроможності захистити Росію від зовнішніх впливів", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, що 12 березня на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Бєлгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".
Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.
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