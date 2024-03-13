Бунт чи страх — як росіяни відреагують на атаку добровольців

Бійці легіону "Свобода России". Фото: Telegram-канал легіону

Наступ російських добровольчих формувань на прикордонні області Росії не викличе жодного повстання у російському суспільстві. Важливим і цікавим є те, як відреагує на ці полії кремлівське оточення Володимира Путіна.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Росіяни не здатні на бунт, але мають боятися

Поява російських антипутінських добровольців на території РФ не спровокує жодних бунтів чи повстань.

"Росіяни нездатні на такі кроки, — упевнений Петро Черник, — але важливо уже те, що вони будуть налякані. І це добре — вони повинні переживати страх".

Еліти можуть відвернутися від Путіна

На кого ця історія може вплинути — так це на російські політичні еліти.

"Це може спровокувати поширення в елітах недовіри до Володимира Путіна, до його спроможності захистити Росію від зовнішніх впливів", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що 12 березня на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Бєлгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають "спеціальна визвольна операція".

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.