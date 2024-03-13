Бунт или страх — как россияне отреагируют на атаку добровольцев

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: Telegram-канал легиона

Наступление российских добровольческих формирований в приграничные области России не вызовет ни одного восстания в российском обществе. Важно и интересно то, как отреагирует на эти полии кремлевское окружение Владимира Путина.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Появление российских антипутинских добровольцев на территории РФ не спровоцирует никаких мятежей или восстаний.

"Россияне неспособны на такие шаги, — уверен Петр Черник, — но важно уже то, что они будут напуганы. И это хорошо — они должны испытывать страх".

Элиты могут отвлечься от Путина

На кого эта история может повлиять, так это на российские политические элиты.

"Это может спровоцировать распространение в элитах недоверия к Владимиру Путину, к его способности защитить Россию от внешних влияний", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что сегодня, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.