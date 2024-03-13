Бунт или страх — как россияне отреагируют на атаку добровольцев
Наступление российских добровольческих формирований в приграничные области России не вызовет ни одного восстания в российском обществе. Важно и интересно то, как отреагирует на эти полии кремлевское окружение Владимира Путина.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
Россияне не способны на бунт, но должны бояться
Появление российских антипутинских добровольцев на территории РФ не спровоцирует никаких мятежей или восстаний.
"Россияне неспособны на такие шаги, — уверен Петр Черник, — но важно уже то, что они будут напуганы. И это хорошо — они должны испытывать страх".
Элиты могут отвлечься от Путина
На кого эта история может повлиять, так это на российские политические элиты.
"Это может спровоцировать распространение в элитах недоверия к Владимиру Путину, к его способности защитить Россию от внешних влияний", — подчеркнул эксперт.
Напомним, что сегодня, 12 марта, на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют "специальной освободительной операцией".
Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.
Читайте Новини.LIVE!