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Був "двохсотим", але "воскрес" — "Z-воєнкор" вийшов на зв'язок

11 березня 2024 23:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Воєнкор Тринадцятий - Єгор Гузенко - воскрес чи помер — що відомо
"Z-воєнкор" Єгор Гузенко ("Тринадцятий") з промовистим шевроном. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У понеділок, 11 березня, російські пропагандисти повідомляли про ймовірну ліквідацію на фронті так званого "Z-воєнкора" Єгора Гузенка, більш відомого як "Тринадцятий". Однак близько опівночі цього ж дня він раптом вийшов на зв'язок.

Відповідне відео "Тринадцятий" виклав у своєму Telegram-каналі 11 березня.

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"Тринадцятий" "воскрес" чи помер — що відомо

Незважаючи на те, що офіційного підтвердження смерті не було як від української сторони, так і від окупантів, у пропагандистських соцмережах увесь день ширилася інформація, що окупант Гузенко – "200-й".

Деякі припустили, що його вбили "кадирівці", адже між ними був відкритий конфлікт.

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"Тринадцятий"
"Тринадцятий". Фото: росЗМІ

"Останньою краплею стали образи на адресу російської пропагандистки Анастасії Кашеварової, яка є співмешканкою одного із командирів батальйону "Ахмат". Кашеварова раніше відкрито погрожувала Гузенку у телеграм-каналі", — зауважив український журналіст Денис Казанський.

Казанський про "Тринадцятого" та "Ахмат"
Казанський про "Тринадцятого" та "Ахмат". Фото: скриншот

Деякі пропагандисти стверджували, що "кадировці" особисто не вбивали пропагандиста, а здали його позиції ЗСУ.

Менше з тим, о 23:15 за київським часом окупант почав одне за одним викладати відео у своєму каналі.

Він заявив, що смерть — була "інсценуванням для виявлення представників українського ГУР у російському тилу". 

Нагадаємо, раніше російські медіа заявили, що пропагандист та учасник бойових дій на боці окупантів Андрій Морозов із позивним "Мурз" наклав на себе руки. Він писав про втрати російської армії в Авдіївці Донецької області.

Як ми писали, російські окупанти захопили Авдіївку на Донеччині 17 лютого. Внаслідок бойових дій у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

смерть
росіяни
армія
окупанти
війна в Україні

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