Военкор Тринадцатый - Егор Гузенко - воскрес или умер - что известно

"Z-военкор" Егор Гузенко ("Тринадцатый") с красноречивым шевроном. Фото: росСМИ

В понедельник, 11 марта, российские пропагандисты сообщали о вероятной ликвидации на фронте так называемого "Z-военкора" Егора Гузенко, более известного как "Тринадцатый". Однако около полуночи в этот же день он вдруг вышел на связь.

Соответствующее видео "Тринадцатый" выложил в своем Telegram-канале 11 марта.

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Несмотря на то, что официального подтверждения смерти не было как от украинской стороны, так и от оккупантов, в пропагандистских соцсетях весь день распространялась информация, что оккупант Гузенко — "200-й".

Некоторые предположили, что его убили "кадыровцы", ведь между ними был открытый конфликт.

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"Тринадцатый". Фото: росСМИ

"Последней каплей стали оскорбления в адрес российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой, которая является сожительницей одного из командиров батальона "Ахмат". Кашеварова ранее открыто угрожала Гузенко в телеграмм-канале", — отметил украинский журналист Денис Казанский.

Казанский о "Тринадцатом" и "Ахмате". Фото: скриншот

Некоторые пропагандисты утверждали, что "кадыровцы" лично не убивали пропагандиста, а сдали его позиции ВСУ.

Тем не менее, в 23:15 по киевскому времени оккупант начал один за другим выкладывать видео в своем канале.

Он заявил, что смерть была "инсценировкой для выявления представителей украинского ГУР в российском тылу".

Напомним, ранее российские медиа заявили, что пропагандист и участник боевых действий на стороне оккупантов Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил с собой. Он писал о потерях русской армии в Авдеевке Донецкой области.

Как мы писали, российские оккупанты захватили Авдеевку в Донецкой области 17 февраля. В результате боевых действий в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.