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Чекали ще з 2022 року — Україна отримали обіцяні американські бронетранспортери M1117

18 березня 2024 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чекали ще з 2022 року — Україна отримали обіцяні американські бронетранспортери M1117
Броньовані машини M1117. Фото: military.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Збройні сили України отримали американські бронетранспортери M1117, які увійшли у пакет допомоги від США ще на початку листопада 2022 року. Відтепер військова техніка тримає оборону разом 425-м Окремим штурмовим батальйоном "Скала".

Відео з бронетранспортерами показали бійці "Скали". 

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A post shared by Skala (@skala.battalion)

Україна отримала бронетранспортери М1117 від США 

Наразі точно невідомо, скільки саме одиниць військової техніки отримали ЗСУ. Однак раніше Сполучені Штати обіцяли передати 250 бронетранспортерів М1117.

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Обіцяна допомога у 2022 році. Фото: скриншот

Чим відомі бронетранспортери М1117

M1117 — це легкий броньований автомобіль американського виробництва, який призначений для проведення спецоперацій на  будь-якій місцевості. 

Бронетранспортери мають високу маневреність і мобільність. Головна їх особливість — можливість застосовувати різне озброєння, включно з кулеметами та гранатометами.

Нагадаємо, 16 березня у ЄС оголосили про виділення мільярдної допомоги Україні.

Незадовго до цього Байден оцінив виділену США допомогу нашій державі як "недостатню".

США
війна
ЗСУ
Україна
військова техніка
війна в Україні

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