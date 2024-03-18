Чекали ще з 2022 року — Україна отримали обіцяні американські бронетранспортери M1117

Броньовані машини M1117. Фото: military.com

Збройні сили України отримали американські бронетранспортери M1117, які увійшли у пакет допомоги від США ще на початку листопада 2022 року. Відтепер військова техніка тримає оборону разом 425-м Окремим штурмовим батальйоном "Скала".

Відео з бронетранспортерами показали бійці "Скали".

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Наразі точно невідомо, скільки саме одиниць військової техніки отримали ЗСУ. Однак раніше Сполучені Штати обіцяли передати 250 бронетранспортерів М1117.

Обіцяна допомога у 2022 році. Фото: скриншот

Чим відомі бронетранспортери М1117

M1117 — це легкий броньований автомобіль американського виробництва, який призначений для проведення спецоперацій на будь-якій місцевості.

Бронетранспортери мають високу маневреність і мобільність. Головна їх особливість — можливість застосовувати різне озброєння, включно з кулеметами та гранатометами.

Нагадаємо, 16 березня у ЄС оголосили про виділення мільярдної допомоги Україні.

Незадовго до цього Байден оцінив виділену США допомогу нашій державі як "недостатню".