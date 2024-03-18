Чекали ще з 2022 року — Україна отримали обіцяні американські бронетранспортери M1117
Збройні сили України отримали американські бронетранспортери M1117, які увійшли у пакет допомоги від США ще на початку листопада 2022 року. Відтепер військова техніка тримає оборону разом 425-м Окремим штурмовим батальйоном "Скала".
Відео з бронетранспортерами показали бійці "Скали".
Україна отримала бронетранспортери М1117 від США
Наразі точно невідомо, скільки саме одиниць військової техніки отримали ЗСУ. Однак раніше Сполучені Штати обіцяли передати 250 бронетранспортерів М1117.
Чим відомі бронетранспортери М1117
M1117 — це легкий броньований автомобіль американського виробництва, який призначений для проведення спецоперацій на будь-якій місцевості.
Бронетранспортери мають високу маневреність і мобільність. Головна їх особливість — можливість застосовувати різне озброєння, включно з кулеметами та гранатометами.
Нагадаємо, 16 березня у ЄС оголосили про виділення мільярдної допомоги Україні.
Незадовго до цього Байден оцінив виділену США допомогу нашій державі як "недостатню".
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