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Ждали еще с 2022 года — Украина получила обещанные американские бронетранспортеры M1117

18 марта 2024 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ждали еще с 2022 года — Украина получила обещанные американские бронетранспортеры M1117
Бронированные машины M1117. Фото: military.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные Силы Украины получили американские бронетранспортеры M1117, вошедшие в пакет помощи от США еще в начале ноября 2022 года. Теперь военная техника держит оборону вместе с 425-м Отдельным штурмовым батальоном "Скала".

Видео с бронетранспортерами показали бойцы "Скалы".

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A post shared by Skala (@skala.battalion)

Украина получила бронетранспортеры М1117 от США

Пока точно неизвестно, сколько именно единиц военной техники получили ВСУ. Однако ранее Соединенные Штаты обещали передать 250 бронетранспортеров М1117.

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Обещанная помощь в 2022 году. Фото: скриншот

Чем известны бронетранспортеры М1117

M1117 — это легкий бронированный автомобиль американского производства, предназначенный для проведения спецопераций на любой местности.

Бронетранспортеры обладают высокой маневренностью и мобильностью. Главная их особенность — возможность применять разное вооружение, включая пулеметы и гранатометы.

Напомним, 16 марта в ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине.

Незадолго до этого Байден оценил выделенную США помощь нашему государству как "недостаточную".

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