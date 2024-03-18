Ждали еще с 2022 года — Украина получила обещанные американские бронетранспортеры M1117
Вооруженные Силы Украины получили американские бронетранспортеры M1117, вошедшие в пакет помощи от США еще в начале ноября 2022 года. Теперь военная техника держит оборону вместе с 425-м Отдельным штурмовым батальоном "Скала".
Видео с бронетранспортерами показали бойцы "Скалы".
Украина получила бронетранспортеры М1117 от США
Пока точно неизвестно, сколько именно единиц военной техники получили ВСУ. Однако ранее Соединенные Штаты обещали передать 250 бронетранспортеров М1117.
Чем известны бронетранспортеры М1117
M1117 — это легкий бронированный автомобиль американского производства, предназначенный для проведения спецопераций на любой местности.
Бронетранспортеры обладают высокой маневренностью и мобильностью. Главная их особенность — возможность применять разное вооружение, включая пулеметы и гранатометы.
Напомним, 16 марта в ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине.
Незадолго до этого Байден оценил выделенную США помощь нашему государству как "недостаточную".
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