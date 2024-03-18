Ждали еще с 2022 года — Украина получила обещанные американские бронетранспортеры M1117

Бронированные машины M1117. Фото: military.com

Вооруженные Силы Украины получили американские бронетранспортеры M1117, вошедшие в пакет помощи от США еще в начале ноября 2022 года. Теперь военная техника держит оборону вместе с 425-м Отдельным штурмовым батальоном "Скала".

Видео с бронетранспортерами показали бойцы "Скалы".

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Пока точно неизвестно, сколько именно единиц военной техники получили ВСУ. Однако ранее Соединенные Штаты обещали передать 250 бронетранспортеров М1117.

Обещанная помощь в 2022 году. Фото: скриншот

Чем известны бронетранспортеры М1117

M1117 — это легкий бронированный автомобиль американского производства, предназначенный для проведения спецопераций на любой местности.

Бронетранспортеры обладают высокой маневренностью и мобильностью. Главная их особенность — возможность применять разное вооружение, включая пулеметы и гранатометы.

Напомним, 16 марта в ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине.

Незадолго до этого Байден оценил выделенную США помощь нашему государству как "недостаточную".