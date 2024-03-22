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Чергова масова атака РФ — які області під загрозою удару БпЛА

22 березня 2024 01:32
оновлено: 02:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чергова масова атака РФ — які області під загрозою удару БпЛА
Безпілотник летить в нічному небі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня знову поширилась на половину території, охопивши Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та інші області. Небезпека продовжується вже близько трьох годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується зараз 22 березня

За інформацією українських захисників, чергові ворожі безпілотники на межі Херсонської та Миколаївської областей. Також зафіксовано рух "шахедів" в напрямку Одеси.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога розляглась на півдні України, частково захопивши схід та захід.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 22 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:50. Військові оновили інформацію щодо руху безпілотників:

  • з Вінницької області зайшли у Хмельницьку область, також кілька БпЛА досі продовжує прямувати в бік Хмельниччини;
  • з центру Миколаївської області на північний захід;
  • з центру Кіровоградської області на захід.

Крім того, група БпЛА наближається до Одеси з півдня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:59. Бійці виявили кілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, які летять на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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