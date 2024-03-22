Чергова масова атака РФ — які області під загрозою удару БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз 22 березня знову поширилась на половину території, охопивши Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та інші області. Небезпека продовжується вже близько трьох годин.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога продовжується зараз 22 березня
За інформацією українських захисників, чергові ворожі безпілотники на межі Херсонської та Миколаївської областей. Також зафіксовано рух "шахедів" в напрямку Одеси.
Повітряна тривога розляглась на півдні України, частково захопивши схід та захід.
Оновлено 01:50. Військові оновили інформацію щодо руху безпілотників:
- з Вінницької області зайшли у Хмельницьку область, також кілька БпЛА досі продовжує прямувати в бік Хмельниччини;
- з центру Миколаївської області на північний захід;
- з центру Кіровоградської області на захід.
Крім того, група БпЛА наближається до Одеси з півдня.
Оновлено 01:59. Бійці виявили кілька груп БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, які летять на захід.
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