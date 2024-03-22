Очередная массовая атака РФ — какие области под угрозой удара БпЛА

Беспилотник летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта снова распространилась на половину территории, охватив Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Николаевскую и другие области. Опасность продолжается около трех часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога продолжается сейчас 22 марта

По информации украинских защитников, дежурные вражеские беспилотники на границе Херсонской и Николаевской областей. Также зафиксировано движение "шахедов" в направлении Одессы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога разлеглась на юге Украины, частично захватив восток и запад.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:50. Военные обновили информацию о движении беспилотников:

из Винницкой области зашли в Хмельницкую область, также несколько БпЛА все еще продолжает направляться в сторону Хмельнитчины;

из центра Николаевской области на северо-запад;

из центра Кировоградской области к западу.

Кроме того, группа БПЛА приближается к Одессе с юга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:59. Бойцы обнаружили несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, летящих на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...