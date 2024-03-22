Очередная массовая атака РФ — какие области под угрозой удара БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 марта снова распространилась на половину территории, охватив Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Николаевскую и другие области. Опасность продолжается около трех часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога продолжается сейчас 22 марта
По информации украинских защитников, дежурные вражеские беспилотники на границе Херсонской и Николаевской областей. Также зафиксировано движение "шахедов" в направлении Одессы.
Воздушная тревога разлеглась на юге Украины, частично захватив восток и запад.
Обновлено 01:50. Военные обновили информацию о движении беспилотников:
- из Винницкой области зашли в Хмельницкую область, также несколько БпЛА все еще продолжает направляться в сторону Хмельнитчины;
- из центра Николаевской области на северо-запад;
- из центра Кировоградской области к западу.
Кроме того, группа БПЛА приближается к Одессе с юга.
Обновлено 01:59. Бойцы обнаружили несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, летящих на запад.
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