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Чому Кремль вербує іноземців на війну — в ЗСУ назвали причину

15 березня 2024 13:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чому Кремль вербує іноземців на війну — в ЗСУ назвали причину
Завербований Росією іноземець. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що наразі в українському полоні перебувають громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Наявність іноземців в армії РФ, за його словами, пов'язано з дефіцитом мобілізаційного ресурсу. 

Про це посадовець сказав на пресконференції про найманців Росії із країн Глобального Півдня, передає канал Ми — Україна. 

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Іноземці в російській армії

"У полон потрапляє один з тисячі. Тобто цим людям, які потрапили в український полон, пощастило зберегти своє життя і здоров’я. І незважаючи на те, що вони є найманцями, тобто вони міжнародні злочинці і можуть бути засуджені, Україна повністю дотримується усіх їхніх прав", — сказав Яценко, говорячи про іноземних військовополонених, які воюють на боці РФ.

Нагадаємо, Кремль наймає до своєї окупаційної армії в Україні іноземців із найбідніших країн світу з фінансових міркувань. Їм можна платити значно менше, ніж коштуватиме російському бюджету участь у війні громадянина Росії.

Загалом відомо, що Росія завербувала в лави своїх Збройних сил близько 15 тисяч жителів Непалу. 

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