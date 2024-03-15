Почему Кремль вербует иностранцев на войну — в ВСУ назвали причину

Завербованный Россией иностранец. Фото: росСМИ

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что в настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Наличие иностранцев в армии РФ, по его словам, связано с дефицитом мобилизационного ресурса.

Об этом чиновник сказал на пресс-конференции о наемниках России из стран Глобального Юга, передает канал Мы — Украина.

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"В плен попадает одна из тысячи. То есть эти люди, попавшие в украинский плен, им посчастливилось сохранить свою жизнь и здоровье. И несмотря на то, что они являются наемниками, то есть они международные преступники и могут быть осуждены, Украина полностью соблюдает все их права", — сказал Яценко, говоря об иностранных военнопленных, воюющих на стороне РФ.

Напомним, Кремль нанимает в свою оккупационную армию в Украине иностранцев из беднейших стран мира по финансовым соображениям. Им можно платить гораздо меньше, чем будет стоить российскому бюджету участие в войне гражданина России.

В общей сложности известно, что Россия завербовала в ряды своих Вооруженных сил около 15 тысяч жителей Непала.