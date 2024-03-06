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Данілов спрогнозував, як Україна впорається з поповненням резервів на фронті

6 березня 2024 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данілов спрогнозував, як Україна впорається з поповненням резервів на фронті
Секретар РНБО Олексій Данилов. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна наразі зіткнулася з викликами, які безпосередньо впливають на перебіг війни. За його словами Україна знайде всі відповіді на виклики, зокрема це стосується питання браку резервів.

Про це Данілов повідомив у Twitter у середу, 6 березня.

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За словами секретаря РНБО, ситуація на фронті складна, але воєнні дії постійно змінюються, розвиваючись дуже швидко. Може статися так, що доведеться тимчасово відступити, проте потім ми просунемося вперед на два кроки.

"Україна знайде відповіді на виклики, що виникають і зі "снарядним голодом", і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов'язані з ними складності, перебудує економіку, змінить стратегії і підходи і "сприяє" російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату", — написав Данілов.

Секретар РНБО додав, що українці виснажені тривалою війною, але коли справа доходить до вибору між втомою та втратою волі, ми обираємо боротьбу за свою свободу, хоч би скільки часу вона зайняла.

"Московські сподівання, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", — зазначив Данілов.

Данілов вважає, що зараз важливо спрямувати дії західних партнерів на повернення РФ у межі міжнародного права. Також необхідно ліквідувати джерела постачання підсанкційних товарів військового призначення на територію Росії.

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Повідомлення Олексія Данілова. Фото: скріншот
скріншот
Повідомлення Олексія Данілова. Фото: скріншот

Нагадаємо, стало відомо, які професії потрібні зараз на фронті найбільше.

Також полк "Азов" шукає фахівців різних спеціальностей до бригад та інших підрозділів.

Олексій Данілов
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
Росія
фронт
ситуація на фронті

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