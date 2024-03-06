Данилов спрогнозировал, как Украина справится с пополнением резервов на фронте

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Офис Президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина сейчас столкнулась с вызовами, которые напрямую влияют на ход войны. По его словам Украина найдет все ответы на возникшие вызовы, в частности это касается вопроса нехватки резервов.

Об этом Данилов сообщил в Twitter в среду, 6 марта.

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По словам секретаря СНБО, ситуация на фронте сложная, но военные действия постоянно изменяются, развиваясь очень быстро. Может случиться так, что придется временно отступить, однако затем мы продвинемся вперед на два шага.

"Украина найдет ответы на возникающие вызовы - и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, поменяет стратегии и подходы и "содействует" российской экономике, которая равна бюджету одного американского штата", — написал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцы истощены продолжительной войной, но когда дело доходит до выбора между усталостью и потерей свободы, мы выбираем борьбу за свою свободу, сколько бы времени она ни заняла.

"Московские надежды, что нас удастся деморализовать и расколоть изнутри, бесполезны. Путин, как обычно, читает не те учебники истории", — указал Данилов.

Данилов считает, что сейчас важно направить действия западных партнеров на возвращении РФ в рамки международного права. Также необходимо ликвидировать источники поставок подсанкционных товаров военного назначения на территорию временно существующей России.

Сообщение Алексея Данилова. Фото: скриншот

Сообщение Алексея Данилова. Фото: скриншот

Напомним, стало известно какие профессии нужны сейчас на фронте больше всего.

Также полк "Азов" ищет специалистов разных специальностей в бригады и другие подразделения.