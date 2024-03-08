ДБР викрило суддю-колаборанта, який збирав дані про українських військовополонених

Руки чоловіка в наручниках.Фото: УНІАН

Державне бюро розслідувань викрило суддю, який на замовлення російських спецслужб збирав дані про своїх колег та полонених українських військових. Також до суду було передано справи ще трьох суддів-колаборантів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у п'ятницю, 8 березня.

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За матеріалами розслідувань Бюро суди ухвалили два вироки щодо державних зрадників. Крім того, на розгляд суду передані обвинувачення щодо шести осіб, серед яких троє суддів.

Зокрема слідчі Бюро повідомили про підозру судді, який на замовлення федеральної служби безпеки РФ збирав та передавав конфіденційну інформацію про своїх колег та військовослужбовців Збройних Сил України.

"Суддя Брянківського районного суду Луганської області отримав доступ до закритих суддівських груп у різноманітних месенджерах. Там він збирав особисті дані українських суддів, як то фотографії, номери телефонів, електронні поштові скриньки, посади та інші установчі дані", — говориться у повідомленні.

Особливу увагу зрадник приділяв суддям з проукраїнською позицією. Також він вивідував дані про українських військових, які знаходяться в полоні РФ, та їхні родини. Потім ці дані спецслужби росіян використовували під час допиту полонених.

Кого ще притягнуть до відповідальності

За матеріалами ДБР судитимуть ще низку колаборантів. Зокрема:

колишнього суддю Калінінського районного суду Горлівки, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на тимчасово окупованій території;

двох колишніх суддів Гагарінського та Ленінського районних судів міста Севастополя. Після окупації півострова ці люди здійснювали вели провадження за законами РФ;

ексначальника відділення зв’язку військової частини в АР Крим;

колишнього інспектора Азовського басейнового управління Держагентства меліорації та рибного господарства України. Він виконував обов’язки керівника управління на момент початку війни;

колишнього правоохоронця, який від початку окупації Приазовського з Мелітопольського району Запорізької області працює на російських загарбників.

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