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ГБР разоблачило судью-коллаборанта, собиравшего данные об украинских военнопленных

8 марта 2024 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ГБР разоблачило судью-коллаборанта, собиравшего данные об украинских военнопленных
Руки мужчины в наручниках. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований разоблачило судью, который по заказу российских спецслужб собирал данные о своих коллегах и пленных украинских военных. Также в суд были переданы дела еще трех судей-коллаборантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в пятницу, 8 марта.

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По материалам расследований Бюро суды вынесли два приговора в отношении государственных изменников. Кроме того, на рассмотрение суда переданы обвинения в отношении шести человек, среди которых трое судей.

В частности, следователи Бюро сообщили о подозрении судьи, который по заказу федеральной службы безопасности РФ собирал и передавал конфиденциальную информацию о своих коллегах и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"Судья Брянковского районного суда Луганской области получил доступ к закрытым судейским группам в различных мессенджерах. Там он собирал личные данные украинских судей, как фотографии, номера телефонов, электронные почтовые ящики, должности и другие учредительные данные", — говорится в сообщении.

Особое внимание предатель уделял судьям с проукраинской позицией. Также он разведывал данные об украинских военных, которые находятся в плену РФ, и их семьях. Затем эти данные спецслужбы россиян использовали при допросе пленных.

Кого еще привлекут к ответственности

По материалам ГБР будут судить еще ряд коллаборантов. В частности:

  • бывшего судью Калининского районного суда Горловки, лишающей украинцев права на жилье, оставшееся на временно оккупированной территории;
  • двух бывших судей Гагаринского и Ленинского районных судов Севастополя. После оккупации полуострова эти люди осуществляли производство по законам РФ;
  • эксначальника отделения связи воинской части в АР Крым;
  • бывшего инспектора Азовского бассейнового управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины. Он исполнял обязанности руководителя управления к моменту начала войны;
  • бывшего милиционера, который с начала оккупации Приазовского из Мелитопольского района Запорожской области работает на российских захватчиков.

Также 15 лет лишения свободы грозит двум бывшим спасателям из Лимана Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности задержала группу вражеских информаторов в Донецкой области, которые искали "слабые места" в обороне Славянска. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Недавно в Киеве Служба безопасности Украины задержала коллаборантов, агитировавших поддерживать "русский мир". Предатели оправдывали вооруженную агрессию России против Украины и призывали к захвату всей территории государства.

война
ГБР
правосудие
Украина
пленные
Коллаборант

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