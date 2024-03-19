Депортували дітей з України — СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна

Депортовані діти. Ілюстративне фото: AP

Служба безпеки України повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

Про це повідомила СБУ в Telegram у вівторок, 19 березня.

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Депортовували українських дітей

СБУ задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової — дружини голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

"Фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Підозра соратницям Путіна. Фото: СБУ

За даними слідства, у період окупації Херсона вони примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини — новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Дітей вивезли нібито для оздоровлення в російських медустановах.

"Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання", — зауважили в СБУ.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення до РФ. Обом фігуранткам повідомили про підозру.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.

Також ми писали, що на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.