Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Депортували дітей з України — СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна arrow

Депортували дітей з України — СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна

19 березня 2024 18:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Депортували дітей з України — СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна
Депортовані діти. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

Про це повідомила СБУ в Telegram у вівторок, 19 березня.

Читайте також:

Депортовували українських дітей

СБУ задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової — дружини голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

"Фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави", — йдеться у повідомленні.

null
Підозра соратницям Путіна. Фото: СБУ

За даними слідства, у період окупації Херсона вони примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини — новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Дітей вивезли нібито для оздоровлення в російських медустановах.

"Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання", — зауважили в СБУ.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення до РФ. Обом фігуранткам повідомили про підозру.

null
Скриншот допису СБУ
null
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.

Також ми писали, що на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей віком від 11 до 17 років. Нині на матір з дітьми чекає реабілітація.

володимир путін
діти
депортація дітей
окупація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство