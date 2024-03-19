Депортировали детей из Украины — СБУ объявила подозрение двум сообщникам Путина

Депортированные дети. Иллюстративное фото: AP

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум сообщникам российского президента Владимира Путина. Они депортировали украинских детей в Москву.

Об этом сообщила СБУ в Telegram во вторник, 19 марта.

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Депортировали украинских детей

СБУ задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой — супруги главы фракции в Федеральном собрании России Сергея Миронова.

"Фигуранты входят в близкое окружение Путина и причастны к депортации украинских детей из временно захваченных регионов нашего государства", — говорится в сообщении.

Подозрение сообщницам Путина. Фото: СБУ

По данным следствия, в период оккупации Херсона они принудительно вывезли в Россию двух несовершеннолетних питомцев местного Дома ребенка — новорожденную девочку и двухлетнего мальчика. Детей увезли якобы для оздоровления в российских медучреждениях.

"На самом деле расследование установило, что депортированные дети не имели физических недостатков и не нуждались в медицинском вмешательстве", — отметили в СБУ.

После деоккупации Херсона правоохранители провели обыски в Доме ребенка, где обнаружили фиктивные документы по вывозу в РФ. Обеим фигуранткам сообщили о подозрении.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, США объявили о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идет о депортированных или принудительно перемещенных Россией во время боевых действий на территории Украины.

Также мы писали, что на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет. Сейчас мать с детьми ждет реабилитация.