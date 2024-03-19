Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Депортировали детей из Украины — СБУ объявила подозрение двум сообщникам Путина arrow

Депортировали детей из Украины — СБУ объявила подозрение двум сообщникам Путина

19 марта 2024 18:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Депортировали детей из Украины — СБУ объявила подозрение двум сообщникам Путина
Депортированные дети. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум сообщникам российского президента Владимира Путина. Они депортировали украинских детей в Москву.

Об этом сообщила СБУ в Telegram во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Депортировали украинских детей

СБУ задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой — супруги главы фракции в Федеральном собрании России Сергея Миронова.

"Фигуранты входят в близкое окружение Путина и причастны к депортации украинских детей из временно захваченных регионов нашего государства", — говорится в сообщении.

null
Подозрение сообщницам Путина. Фото: СБУ

По данным следствия, в период оккупации Херсона они принудительно вывезли в Россию двух несовершеннолетних питомцев местного Дома ребенка — новорожденную девочку и двухлетнего мальчика. Детей увезли якобы для оздоровления в российских медучреждениях.

"На самом деле расследование установило, что депортированные дети не имели физических недостатков и не нуждались в медицинском вмешательстве", — отметили в СБУ.

После деоккупации Херсона правоохранители провели обыски в Доме ребенка, где обнаружили фиктивные документы по вывозу в РФ. Обеим фигуранткам сообщили о подозрении.

null
Скриншот сообщения СБУ
null
Скриншот сообщения СБУ

Напомним, США объявили о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идет о депортированных или принудительно перемещенных Россией во время боевых действий на территории Украины.

Также мы писали, что на подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитывают троих детей от 11 до 17 лет. Сейчас мать с детьми ждет реабилитация.

владимир путин
дети
депортация детей
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство