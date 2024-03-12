Директор ЦРУ заявив, що Україна може втратити позиції, якщо США затягнуть з допомогою

Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити позиції, якщо Сполучені Штати Америки затягнуть з допомогою. За його словами, у такому випадку світ побачить ще більше "Авдіївок".

Про це Вільям Бернс сказав під час слухань у Комітеті з розвідки Сенату США.

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Бернс зазначив, що Україна наразі перебуває на роздоріжжі. За його словами, якщо США схвалять допомогу, Сили оборони Україні будуть здатні продовжувати бити по Криму, нищити Чорноморський флот та навіть повернути собі стратегічну ініціативу.

"Без додаткової допомоги...Україна, швидше за все, втратить позиції, і, можливо, значні позиції у 2024 році. Без допомоги цього року ви побачите більше "Авдіївок", що зрештою стане великою та історичною помилкою для Сполучених Штатів", — зазначив директор ЦРУ.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили у бюджеті на 2025 рік 482 млн доларів для підтримки України. Очікується, що ці кошти допоможуть відновити українську економіку та допоможуть у боротьбі з російською агресією. Крім того, кошти закладені для проведення реформ в Україні, які потрібні для вступу держави в Євросоюз.

Також 8 березня Джо Байден проголосив свою промову до Конгресу. Звернення очільник країни розпочав зі згадки про допомогу для України.