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Директор ЦРУ заявив, що Україна може втратити позиції, якщо США затягнуть з допомогою

12 березня 2024 09:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Директор ЦРУ заявив, що Україна може втратити позиції, якщо США затягнуть з допомогою
Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити позиції, якщо Сполучені Штати Америки затягнуть з допомогою. За його словами, у такому випадку світ побачить ще більше "Авдіївок".

Про це Вільям Бернс сказав під час слухань у Комітеті з розвідки Сенату США.

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Затримка допомоги від США для України

Бернс зазначив, що Україна наразі перебуває на роздоріжжі. За його словами, якщо США схвалять допомогу, Сили оборони Україні будуть здатні продовжувати бити по Криму, нищити Чорноморський флот та навіть повернути собі стратегічну ініціативу.

"Без додаткової допомоги...Україна, швидше за все, втратить позиції, і, можливо, значні позиції у 2024 році. Без допомоги цього року ви побачите більше "Авдіївок", що зрештою стане великою та історичною помилкою для Сполучених Штатів", — зазначив директор ЦРУ.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили у бюджеті на 2025 рік 482 млн доларів для підтримки України. Очікується, що ці кошти допоможуть відновити українську економіку та допоможуть у боротьбі з російською агресією. Крім того, кошти закладені для проведення реформ в Україні, які потрібні для вступу держави в Євросоюз.

Також 8 березня Джо Байден проголосив свою промову до Конгресу. Звернення очільник країни розпочав зі згадки про допомогу для України.

США
війна
Україна
ЦРУ
окупанти

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