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Директор ЦРУ заявил, что Украина может потерять позиции, если США затянут с помощью

12 марта 2024 09:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Директор ЦРУ заявил, что Украина может потерять позиции, если США затянут с помощью
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что Украина может лишиться позиций, если Соединенные Штаты Америки затянут за помощью. По его словам, в таком случае мир увидит еще больше "Авдеевок".

Об этом Уильям Бернс сказал во время слушаний в Комитете по разведке Сената США.

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Бернс отметил, что Украина находится на развилке. По его словам, если США одобрят помощь, Силы обороны Украине будут способны продолжать бить по Крыму, уничтожать Черноморский флот и вернуть себе стратегическую инициативу.

"Без дополнительной помощи...Украина, скорее всего, потеряет позиции, и, возможно, значительные позиции в 2024 году. Без помощи в этом году вы увидите больше "Авдеевок", что в конечном итоге станет большой и исторической ошибкой для Соединенных Штатов", — отметил директор ЦРУ.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выделили в бюджете на 2025 год 482 млн долларов для поддержки Украины. Ожидается, что эти средства помогут восстановить украинскую экономику и помогут в борьбе с агрессией. Кроме того, средства заложены для проведения реформ в Украине, необходимых для вступления государства в Евросоюз.

Также 8 марта Джо Байден провозгласил свою речь в Конгресс. Обращение глава государства начал с упоминания о помощи для Украины.

США
война
Украина
ЦРУ
оккупанты

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