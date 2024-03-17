До кінця березня в України закінчаться ракети для ППО, — The Telegraph

Збройні сили України Фото: Повітряні сили ЗСУ

Збройні сили України стикаються з критичним нестачею боєприпасів для своїх систем протиповітряної оборони, що наражає ризик захисту населених пунктів від повітряних атак. До кінця березня запаси ракет для деяких систем ППО можуть бути вичерпані.

Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на The Washington Post у суботу, 16 березня.

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За словами джерела The Washington Post, внаслідок цього дефіциту замість поточної стратегії спроби перехоплення чотирьох з кожних п'яти ракет, спрямованих на міста, Україна зможе збивати лише одну з п'яти.

Цей недолік боєприпасів може серйозно вплинути на здатність країни захищати свої території, особливо в контексті повідомлень про готовність Росії збільшити інтенсивність ракетних атак, знаючи про складності України з поповненням запасів ППО.

Проте, попри заявлений дефіцит, російські джерела визнають, що українські сили продовжують чинити значний опір і, зважаючи на все, мають достатнє озброєння для ефективної оборони. Особливо вирізняється успішне використання Україною безпілотних літальних апаратів в умовах поточної війни.

Нагадаємо, шведський уряд оголосив про свій намір підтримати чеську ініціативу, спрямовану на подання 30 млн євро на купівлю боєприпасів для України.

Раніше чеський прем'єр-міністр Петро Фіала не розкрив деталі постачання снарядів Україні через присутність словацького прем'єра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.