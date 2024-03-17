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До конца марта у Украины закончатся ракеты для ПВО, — The Telegraph

17 марта 2024 08:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
До конца марта у Украины закончатся ракеты для ПВО, — The Telegraph
Вооруженные силы Украины. Фото: Воздушные силы ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины сталкиваются с критическим недостатком боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны, что подвергает риск защиты населенных пунктов от воздушных атак. К концу марта запасы ракет для некоторых систем ПВО могут быть исчерпаны.

Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на The Washington Post в субботу, 16 марта.

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По словам источника The Washington Post, в результате этого дефицита, вместо текущей стратегии попытки перехвата четырех из каждых пяти ракет, направленных на города, Украина сможет сбивать лишь одну из пяти.

Этот недостаток боеприпасов может серьезно сказаться на способности страны защищать свои территории, особенно в контексте сообщений о готовности России увеличить интенсивность ракетных атак, зная о сложностях Украины с пополнением запасов ПВО.

Тем не менее, несмотря на заявленный дефицит, российские источники признают, что украинские силы продолжают оказывать значительное сопротивление и, судя по всему, обладают достаточным вооружением для эффективной обороны. Особо выделяется успешное использование Украиной беспилотных летательных аппаратов в условиях текущей войны.

Напомним, шведское правительство объявило о своем намерении поддержать чешскую инициативу, направленную на представлении 30 млн евро на покупку боеприпасов для Украины.

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала не раскрыл детали поставок снарядов Украине из-за присутствия словацкого премьера Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

оружие
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Украина
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ПВО
война в Украине
Россия

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